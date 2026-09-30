Pierwsza miłość, odcinek 4257: Bartek zostawi Ilonę w urodziny. Rano obudzi się przy Emilce i będzie żałował - ZDJĘCIA

Bartek obudzi się przy Emilce w 4257. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4256. odcinku „Pierwszej miłości” Ilona miała świętować urodziny razem z Bartkiem. Początkowo nie chciała organizować żadnej imprezy, ale Maja przekonała ją, by wykorzystała okazję i wybrała się na miasto. Ilona i Bartek byli w dobrych nastrojach i szykowali się do wyjścia.

Ich plany niespodziewanie pokrzyżował telefon od roztrzęsionej Emilki. To właśnie wtedy sytuacja całkowicie się zmieniła. W 4257. odcinku Bartek obudzi się w swoim dawnym domu, a Emilka od rana będzie przygotowywać śniadanie. Wszystko będzie przypominało ich dawne życie. Bartek nie będzie jednak czuł się z tym dobrze. Szybko zacznie się zbierać, ponieważ uświadomi sobie, że nie pojawił się na urodzinach Ilony.

W 4257. odcinku „Pierwszej miłości” Ilona mocno zaskoczy Bartka

Bartek będzie miał wyrzuty sumienia i zdecyduje się pojechać do We-Medu, żeby przeprosić Ilonę. Nie spodziewa się jednak jej reakcji. Spotkanie okaże się dla niego dużym zaskoczeniem. Teraz będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swojej nieobecności.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4257. odcinka

Odcinek 4257. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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