Pierwsza miłość, odcinek 4266: Niepokojące odkrycie w plecaku Kostka. Alan będzie wstrząśnięty tym, co zobaczy

Niepokojące odkrycie Alana w 4266. odcinku „Pierwszej miłości”. Co ukrywa Kostek?

W 4266. odcinku „Pierwszej miłości” Alan (Alan Andersz) zajrzy do plecaka Kostka (Ignacy Kwieciński) i znajdzie w nim rzeczy, które natychmiast wzbudzą jego niepokój. W środku będą zalane zeszyty oraz pocięta koszulka.

Chłopiec nie będzie chciał jednak pokazać po sobie, że wydarzyło się coś złego. Będzie udawał, że wszystko jest w porządku. Dla Alana takie zachowanie stanie się sygnałem, że za zniszczonymi rzeczami może kryć się poważniejszy problem.

W 4266. odcinku „Pierwszej miłości” Alan zacznie podejrzewać szkolne problemy, i zacznie zastanawiać się, czy Kostek nie jest nękany przez innych uczniów. Zniszczone przybory i ubranie będą dla niego bardzo wyraźnym powodem do niepokoju. Co naprawdę wydarzyło się z rzeczami z plecaka i dlaczego Kostek zachowuje się tak tajemniczo?

Okaże się, że nie chodzi o prześladowanie przez rówieśników. Prawda wyjdzie na jaw w 4266. odcinku "Pierwszej miłości, a widzowie poznają sekret chłopaka.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4266. odcinka

Odcinek 4266. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w czwartek, 15 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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