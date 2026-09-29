Pierwsza miłość, 4267: Kiepska impreza Filipa. Przez swoje wybryki straci szansę u Nicoli? - ZDJĘCIA

Znajomość Filipa z Nikolą skręci w nieoczekiwanym kierunku

W 4267 odcinku "Pierwszej miłości" Filip będzie miał konkretny powód do świętowania. Zda egzamin i z tej okazji urządzi imprezę. Wenerski od razu pomyśli o Nikoli. Będzie chciał, żeby dziewczyna, z którą ostatnio coraz więcej go łączy, również pojawiła się wśród gości. Problem w tym, że po spotkaniu w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" w październiku, Filip nie będzie miał powodów do optymizmu. Nikola przestanie się do niego odzywać, a on sam zacznie zdawać sobie sprawę, że swoim zachowaniem mocno skomplikował ich relację.

Nikola przestanie odpisywać Filipowi

Już wcześniej Filip nie radził sobie najlepiej z bezpośredniością Nikoli. W 4265 odcinku "Pierwszej miłości" poczuje się pominięty, gdy Iga (Waleria Gorobets )wybierze się na koncert właśnie z Nikolą. Za namową Białego (Igor Paszczyk) spróbuje więc przejąć inicjatywę i zaproponuje dziewczynie spotkanie po koncercie. Wenerski będzie chciał zrobić dobre wrażenie, ale kolejny raz zderzy się z charakterem Nikoli. Jej bezceremonialność ponownie go zaskoczy, a próba skomplementowania dziewczyny również nie pójdzie po jego myśli. Nic więc dziwnego, że w 4267 odcinku "Pierwszej miłości" Nikola nie będzie miała ochoty od razu wracać do rozmów z Filipem. Dla niego będzie to szczególnie przykre, bo właśnie zacznie liczyć na coś więcej.

Filip będzie błagał Nikolę o wybaczenie. Impreza wymknie się spod kontroli

Wenerski nie odpuści jednak tak łatwo. Kiedy okaże się, że Nikola milczy, zacznie wysyłać jej wiadomości. Będzie przepraszał za swoje zachowanie i próbował przekonać ją, żeby dała mu jeszcze jedną szansę. Sytuacja zrobi się dla Filipa tym bardziej niezręczna, że będzie przygotowywał imprezę, na której bardzo chciałby zobaczyć Nikolę. Zamiast cieszyć się ze zdanego egzaminu, zacznie więc zastanawiać się, czy dziewczyna w ogóle odpowie na jego wiadomości i czy pojawi się na spotkaniu.