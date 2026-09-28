Pierwsza miłość, odcinek 4260: Artur znów wkroczy w życie Doroty! Wykorzysta jej trudną sytuację

Dorota w 4260 odcinku "Pierwszej miłości" nie będzie mogła znaleźć pracy! Kolejna porażka kompletnie ją dobije

W 4260 odcinku "Pierwszej miłości" Dorota znajdzie się w bardzo trudnym momencie swojego życia. Od dłuższego czasu będzie próbowała wrócić na rynek pracy, ale kolejne rozmowy kwalifikacyjne nie przyniosą żadnego efektu. Problemem okaże się długa przerwa w zatrudnieniu, przez którą potencjalni pracodawcy nie będą patrzyli na jej kandydaturę tak przychylnie, jakby chciała. Po kolejnej nieudanej rozmowie w 4260 odcinku "Pierwszej miłości" Dorota wróci wyraźnie przybita. Nie będzie chodziło już tylko o jedną odmowę. Następne porażki zaczną odbierać jej pewność siebie i przekonanie, że jest w stanie rozpocząć kolejny etap na własnych zasadach.

To właśnie jej kiepski nastrój zauważy Artur. W 4260 odcinku "Pierwszej miłości" Kulczycki szybko zorientuje się, że była partnerka znalazła się w sytuacji, w której naprawdę potrzebuje pomocy. I nie zamierza bezczynnie się temu przyglądać. Tyle że intencje Artura nie będą całkowicie bezinteresowne. Kulczycki dostrzeże okazję, aby „zapunktować” u Doroty i odzyskać choć odrobinę jej sympatii. W 4260 odcinku "Pierwszej miłości" pomoc zawodowa może więc stać się dla niego jednocześnie sposobem na ponowne wkroczenie w jej prywatne życie.

Artur w 4260 odcinku "Pierwszej miłości" weźmie sprawy w swoje ręce! Będzie chciał odzyskać przychylność Doroty

W 4260 odcinku "Pierwszej miłości" Artur nie ograniczy się do kilku słów pocieszenia. Widząc, jak mocno Dorota przeżywa niepowodzenia, sam zacznie działać. Streszczenie nie zdradza jeszcze dokładnie, jaki plan ułoży Kulczycki, ale jedno jest pewne - postanowi osobiście pomóc byłej partnerce w trudnej sytuacji zawodowej. Dla Artura będzie to idealny moment, żeby przypomnieć Dorocie, że nadal może na niego liczyć. W 4260 odcinku "Pierwszej miłości" Kulczycki doskonale będzie pamiętał, że ich relacja nie skończyła się dlatego, że sam przestał coś do niej czuć. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej pojawił się u Doroty z kwiatami i nadzieją, że uda im się naprawić związek. Ona jednak udzieliła mu odpowiedzi, po której jego nadzieje na wspólną przyszłość praktycznie legły w gruzach.

Artur nie pogodzi się jednak tak łatwo z rolą wyłącznie byłego partnera. W 4260 odcinku "Pierwszej miłości" problemy Doroty dadzą mu pretekst, żeby ponownie znaleźć się blisko niej. Tym razem nie będzie zaczynał od kwiatów ani romantycznych deklaracji. Zamiast tego spróbuje pokazać swoją przydatność czynami.

"Pierwsza miłość" - data i godzina emisji 4260. odcinka

Odcinek 4260 serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie.

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