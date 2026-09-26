Pierwsza miłość, odcinek 4262: Ślub zawiśnie na włosku! Pan młody z wstrząśnieniem mózgu trafi do szpitala - ZDJĘCIA

Hubert trafi do szpitala w 4262. odcinku „Pierwszej miłości”

Ślub Pauliny i Huberta już nie pierwszy raz stanie pod znakiem zapytania. W poprzednim sezonie problemy finansowe przyszłej panny młodej mogły przekreślić te plany. Wraz z nowym sezonem, w 4262. odcinku „Pierwszej miłości”, Hubert i Paulina będą przygotowani do najważniejszego dnia i już bardzo niewiele zabraknie do rozpoczęcia ceremonii. Wszystko jednak zmieni się w jednej chwili, Hubert znajdzie się w szpitalu. Dozna wstrząśnienia mózgu i złamie rękę. Lekarz stanowczo odmówi wypisania go z kliniki. Paulina będzie załamana i gotowa, aby wszystko odwołać. Ale nie dla Huberta. On nie będzie chciał się poddać i zrobi absolutnie wszystko, aby powiedzieć Paulinie sakramentalne "tak".

Ślub Pauliny i Huberta zagrożony w 4262. odcinku „Pierwszej miłości”

Hubert będzie nad wyraz zmobilizowany, aby poślubić Paulinę mimo pobytu w szpitalu. Nie będzie chciał zrezygnować z uroczystości tylko dlatego, że lekarz nie pozwoli mu opuścić szpitala. Jego upór się opłaci! Hubert z ręką w gipsie pojawi się u boku ukochanej, będą również bliscy i rodzina. Nie zabraknie między innymi Alana (Alan Andersz), Igi (Waleria Gorobets) czy Piotrka (Michał Mikołajczak), który przeżywa obecnie, wraz ze swoją ukochaną Melką, bardzo ciężkie chwile związane ze stratą nienarodzonego dziecka.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4262. odcinka

Odcinek 4262. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.