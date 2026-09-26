M jak miłość, odcinek 1945: Joanna ucieknie po odkryciu przez Marysię jej romansu z Arturem! Zdradziecki Rogowski zostanie sam - ZDJĘCIA

Marysia przyłapie Artura z Joanną w 1945 odcinku "M jak miłość"!

W 1945 odcinku "M jak miłość" zdradziecki Artur w jednej chwili straci i żonę i kochankę. Mimo tego, że tuż przed odkryciem jego romansu z Joanną przez Marysię, będzie miał je obie, bo choć po wspólnym wyjeździe do Berlina znów odrzuci Dobrzańską na rzecz Rogowskiej, to jednak kolejny raz nie wytrwa w swoim postanowieniu i chwyci kochankę w ramiona. Akurat wtedy, gdy do jego gabinetu wkroczy także jego niczego nieświadoma małżonka.

W 1945 odcinku "M jak miłość" zszokowana Marysia wreszcie nakryje kochanków na gorącym uczynku i aż nie będzie mogła w to uwierzyć. Tym bardziej, że w tym momencie stanie się dla niej jasne, dlaczego jej mąż ostatnio tak dziwnie się zachowywał, a Joanna od nich odeszła. Ale jak się okaże wcale nie na długo, bo Marysia nakryje ich razem właśnie w jego gabinecie.

Dobrzańska zostawi Rogowskiego w 1945 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1945 odcinku "M jak miłość" Artur od razu wybiegnie za żoną, która omal nie przepłaci jego kolejnej zdrady życiem. Wszystko przez to, że po wyjściu z gabinetu Marysia chwyci się za serce i opadnie na krzesło, podtrzymywana przez Judytę (Paulina Chruściel) i jej ojca Karola (Stanisław Brejdygant). A na dodatek będzie mieć problem z oddychaniem, czym mocno ich zaniepokoi. Szczególnie, że wówczas jeszcze nie będą wiedzieli, co się stało.

Jednak, gdy w 1945 odcinku "M jak miłość" zobaczą, jak Joanna pośpiesznie wybiega z gabinetu, dopinając swoje ubranie, to wszystko stanie się dla nich jasne. Dobrzańska postanowi uniknąć konfrontacji z żoną Artura, a także jej przyjaciółmi, dlatego czym prędzej ucieknie, a im nie uda się jej zatrzymać. Kochanka zostawi Rogowskiego samego, ale nie tylko ona!

Rogowska popędzi zdradzieckiego i niewiernego męża w 1945 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko przez to, że jak podaje swiatseriali.interia.pl w 1945 odcinku "M jak miłość" i Marysia nie będzie chciała mieć nic wspólnego ze swoim niewiernym mężem, który zdradzi ją przecież już po raz drugi, bo wcześniej wplątał się w romans z kochanką Teresą (Dominika Łakomska). A teraz zrobi to ponownie, czego żona, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, nie będzie w stanie mu darować.

- Marysiu…?! - spróbuje wytłumaczyć się Artur, ale Marysia od razu stanowczo wejdzie mu w słowo - Nie! Nie chcę z tobą rozmawiać. Zostaw mnie!!! Słyszysz? Zostaw mnie!

W tym momencie w 1945 odcinku "M jak miłość" Artur odejdzie chwiejnym krokiem w kierunku recepcji. Rogowski jeszcze przez chwilę będzie się zastawiał, co zrobić, ale w końcu zdecyduje się odejść, gdy zda sobie sprawę, że w tej chwili u żony już nic więcej nie ugra. Szczególnie, gdy zobaczy w ją takim stanie...

Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1945 "M jak miłość" będzie miał emisję w poniedziałek, 5 października 2026, o godz. 20.50 w TVP2.