M jak miłość, odcinek 1943: Jakub spędzi czas z córką. Szczęśliwy jak nigdy zajmie się Zosią - ZDJĘCIA

Spotkanie Jakuba z córką w 1943 odcinku "M jak miłość"

Jakub pragnął zostać tatą, ale kiedy jakiś czas temu poruszył ten temat z Kasią, nie skończyło się to dobrze. Lekarka nie widziała się w roli mamy, a detektyw bardzo chciał mieć potomstwo. W końcu ich małżeństwo nie przetrwało, zostało zakończone zdradą ze strony kobiety. Kasia zaczęła układać sobie życie z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz), a potem odkryła ciążę. Jednak nie zalała ją fala szczęścia, a strachu. Sprawdziła dokładnie i wyszło na jaw, że biologicznym ojcem dziecka jest Jakub. Wtedy zaczął się koszmar lekarki i lawina kłamstw. Kasia załatwiła sobie sfałszowanie wyników na ojcostwo, a Jakub otrzymał fałszywą informację o tym, że niby Mariusz jest biologicznym tatą dziewczynki... Mało tego, Kasia zdecydowała się dać dziecku na imię Zosia - czyli dokładnie tak, jak marzył Karski. Dopiero w 1943 odcinku "M jak miłość" Jakub będzie miał okazję spędzić nieco więcej czasu z córeczką.

Jakub zauroczony Zosią. Będzie patrzył na swoją córeczkę

Kasia z Jakubem spotkają się w parku. Sanocka weźmie dziewczynkę na spacer, ponieważ wcześniej zaalarmuje byłego męża, że coś jest nie tak. Jednak szybko zmieni plany, postanowi nie mówić o tym, że Mariusz zachowuje się dziwnie, może być niebezpieczny i nieprzewidywalny. A faktycznie jest się czego bać, bo zazdrosny architekt zabił Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk). Zobaczył żonę z dyrektorem i wpadł w szał. Kasia jeszcze nie wie, co zrobił mąż, a los zechce, by to Karski był blisko śledztwa w sprawie zaginięcia mężczyzny. Jednak zanim to nastąpi, Jakub wyczuje, że u byłej żony nie wszystko jest w porządku.

Kiedy Jakub zobaczy wózek, od razu pochyli się nad Zosią. Uśmiech nie zniknie z jego twarzy, chociaż oczywiście nadal nie będzie wiedział, że patrzy na swoją córeczkę. Kasia twardo utrzymuje, że ojcem jest Mariusz.

Karski zauważy podobieństwo Zosi do Kasi

- Cześć Zosia, ależ ty jesteś śliczna! A nos to masz chyba po mamie. Cudowna jest - powie Jakub w 1943 odcinku "M jak miłość".

Kasia nie skomentuje zachwytu Karskiego. Zamiast tego ukryje prawdziwe problemy i znów przeprosi byłego męża za błędy przeszłości. Jeszcze tego samego dnia Sanocka poprosi Mariusza, by uciekli do USA. Tajemnica na temat ojcostwa znów zawiśnie w powietrzu.

Kiedy 1943 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1943 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 28 września 2026, o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Pierwsza randka Martyny i Jakuba