M jak miłość, odcinek 1947: Maria wybaczy Arturowi?! Barbara poradzi jej, co powinna zrobić

Maria w 1947 odcinku "M jak miłość" zacznie myśleć o wybaczeniu Arturowi! Rogowski będzie gotowy na terapię

Maria nadal będzie bardzo przeżywała zdradę męża, ale pierwsze emocje zaczną powoli opadać. Artur wyprowadzi się z domu, dzięki czemu Rogowska dostanie trochę czasu i przestrzeni, żeby zastanowić się, czego tak naprawdę chce. Jeszcze niedawno przyłapanie męża z Joanną wydawało się ostatecznym końcem ich małżeństwa. Teraz w 1947 odcinku "M jak miłość" Marysia zacznie mieć coraz więcej wątpliwości.

W 1947 odcinku "M jak miłość" sytuację dodatkowo skomplikuje zachowanie Artura. Rogowski tym razem nie będzie już próbował udawać, że problemu nie ma. Zadeklaruje, że jest gotowy skorzystać z terapii i zrobić coś konkretnego, żeby ratować małżeństwo. To będzie ogromna zmiana, bo jeszcze wcześniej niechętnie podchodził do pomysłu pomocy specjalisty. Maria już przed odkryciem romansu proponowała terapię dla par, widząc, że między nią a mężem dzieje się coś bardzo złego.

Barbara poradzi Marii w 1947 odcinku "M jak miłość", żeby dała Arturowi jeszcze jedną szansę

W 1947 odcinku "M jak miłość" Maria będzie potrzebowała kogoś, z kim może spokojnie porozmawiać o swoim małżeństwie. Jak zwykle w najtrudniejszym momencie zwróci się do Barbary. Mostowiakowa wysłucha córki i nie będzie próbowała bagatelizować zdrady Artura. Jednocześnie uzna, że Marysia nie powinna podejmować ostatecznej decyzji wyłącznie pod wpływem bólu i złości.

Barbara namówi córkę, żeby zastanowiła się nad wybaczeniem Rogowskiemu. Szczególnie że Artur zacznie mówić o terapii i pokaże, że nie chce bez walki przekreślać małżeństwa. Seniorka nie będzie podejmowała decyzji za Marię, ale da jej do zrozumienia, że jeśli sama nadal widzi szansę na uratowanie związku, nie powinna rezygnować tylko dlatego, że inni oczekują od niej natychmiastowego rozstania.

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2