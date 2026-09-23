M jak miłość, odcinek 1949: Spowiedź zdradzonej Marysi na Deszczowej. Tylko Filarskiej powie całą prawdę o załamaniu po odejściu Artura

Załamanie Marysi po zdradzie Artura w 1949 odcinku "M jak miłość"

Po tym, jak na jaw wyjdzie zdrada Artura z Joanną (Dominika Sakowicz), życie Marysi całkowicie się zmieni. Rogowska będzie musiała zmierzyć się nie tylko z rozpadem małżeństwa, ale przede wszystkim z ogromnym rozczarowaniem człowiekiem, któremu ufała przez lata. Nic dziwnego, że bliscy zaczną martwić się o jej stan.

Kinga i Piotrek postanowią więc zrobić coś, co choć na chwilę pozwoli Marysi oderwać się od problemów. W 1949 odcinku "M jak miłość" wpadną na pomysł, by wysłać Rogowską do SPA na Mazurach. Wyjazd ma pomóc jej odpocząć i nabrać dystansu do tego, co wydarzyło się między nią a Arturem. Marysia nie będzie jednak w stanie po prostu zostawić emocji i bólu za drzwiami.

Marysia przyjdzie na Deszczową i zwierzy się Filarskiej

Ważne sceny rozegrają się na Deszczowej. To właśnie tam Marysia spotka się z Krystyną Filarską i zdecyduje się szczerze opowiedzieć jej o swoim kryzysie. Dla obu kobiet będzie to wyjątkowo znaczące spotkanie, bo jeszcze niedawno role były zupełnie odwrócone...

To Marysia wspierała Krysię, gdy ta bardzo źle znosiła śmierć Marszałka (śp. Emilian Kamiński). Rogowska widziała, w jak trudnym stanie znalazła się przyjaciółka, rozmawiała z nią, pilnowała, by nie doszło do najgorszego, i przekonywała ją do rozpoczęcia terapii. Z czasem Filarska sama dziękowała Marysi za pomoc i wsparcie w najtrudniejszym momencie.

Teraz to Krysia wysłucha Marysi

W 1949 odcinku "M jak miłość" sytuacja się odwróci. Tym razem to Krysia będzie tą, która zobaczy przed sobą przyjaciółkę przeżywającą ogromny kryzys. Marysia nie będzie już musiała udawać, że wszystko jest w porządku. Na Deszczowej pozwoli sobie na szczerość i opowie Filarskiej, jak naprawdę znosi rozpad swojego małżeństwa.

Dla Marysi może to być jeden z pierwszych momentów, kiedy przestanie dźwigać cały ciężar zdrady Artura sama. Po tym, co wydarzy się w jej życiu, nawet wyjazd do SPA nie rozwiąże problemu. Rogowska będzie przede wszystkim potrzebowała kogoś, kto jej wysłucha. I właśnie Filarska okaże się osobą, przed którą będzie mogła naprawdę się otworzyć.