M jak miłość, odcinek 1948: Kasia zacznie bać się Mariusza?! Jego zachowanie stanie się coraz bardziej agresywne

Mariusz w 1948 odcinku "M jak miłość" będzie coraz bardziej agresywny! Kasia zauważy zmianę w mężu

W 1948 odcinku "M jak miłość" napięcie pomiędzy Kasią i Mariuszem będzie tylko rosło. Sanocki nie będzie już zachowywał się jak wcześniej. Stanie się rozdrażniony, nerwowy i coraz trudniej będzie mu panować nad emocjami. Oficjalne streszczenie odcinka nie pozostawia wątpliwości, że jego zachowanie zacznie przybierać nawet agresywną formę.

Kasia w 1948 odcinku "M jak miłość" nie będzie znała prawdziwego źródła tej przemiany. Nie będzie miała pojęcia, że po odkryciu jej kontaktów z Sowińskim Mariusz zjawił się w mieszkaniu dyrektora i właśnie tam doszło do tragedii. Sanocki rzucił się wcześniej na rywala, a później zaczął zacierać ślady, żeby nikt nie powiązał go ze śmiercią mężczyzny. Ciężar tego, co zrobił, zacznie jednak coraz mocniej odbijać się na zachowaniu Mariusza. Będzie musiał pilnować każdego słowa i jednocześnie żyć ze świadomością, że policja rozpoczęła już śledztwo w sprawie zniknięcia Sowińskiego

Kasia w 1948 odcinku "M jak miłość" zacznie bać się własnego męża?! Mariusz przestanie nad sobą panować

W 1948 odcinku "M jak miłość" Kasia znajdzie się w niezwykle trudnym położeniu. Z jednej strony będzie próbowała zachowywać się normalnie przy Mariuszu, z drugiej coraz wyraźniej zobaczy, że z mężem dzieje się coś złego. Wszystko będzie tym bardziej przerażające, że w 1948 odcinku "M jak miłość" Kasia sama będzie miała przed Mariuszem ogromny sekret. Sowiński szantażował ją wiedzą o prawdziwym ojcostwie Zosi i właśnie dlatego zmusił lekarkę do relacji, której Sanocki będzie postrzegał po prostu jako zdradę. Mariusz nadal nie będzie znał całej prawdy o tym, dlaczego żona spotykała się z dyrektorem kliniki...

Strach Kasi w 1948 odcinku "M jak miłość" może więc mieć podwójne źródło. Lekarka będzie obawiała się, że na jaw wyjdzie jej tajemnica, a równocześnie coraz mniej pewnie będzie czuła się przy własnym mężu.

Policja zacznie śledztwo w sprawie Sowińskiego! Kasia znajdzie się w fatalnej sytuacji

W 1948 odcinku "M jak miłość" sytuację Kasi dodatkowo skomplikuje śledztwo dotyczące zaginięcia Sowińskiego. Policja zainteresuje się Olkiem (Maurycy Popiel), bo lekarz tuż przed zniknięciem dyrektora otwarcie wszedł z nim w konflikt. Ich wcześniejsza awantura i bójka sprawią, że Chodakowski szybko znajdzie się w kręgu zainteresowania śledczych.

Olek poprosi więc Marcina (Mikołaj Roznerski) o pomoc jako detektywa. Chodakowski zacznie przyglądać się sprawie, a do działania włączy się również Jakub. I właśnie podczas sprawdzania mieszkania Sowińskiego w 1948 odcinku "M jak miłość" Karski natrafi na przedmiot, który może kompletnie zmienić kierunek śledztwa. Jakub znajdzie w mieszkaniu zaginionego dyrektora naszyjnik Kasi. Rozpozna go bez trudu, ponieważ sam kiedyś podarował go byłej żonie...

Kiedy 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1948 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

M jak miłość ZWIASTUN. Szefowa zaproponuje Marcinowi milion złotych za to, żeby został ojcem jej dziecka. W tym samym czasie Mariusz brutalnie zaataku