M jak miłość, odcinek 1948: Kasia zacznie bać się Mariusza?! Jego zachowanie stanie się coraz bardziej agresywne

Patrycja Kulej
Patrycja Kulej
2026-09-22 11:22

W 1948 odcinku "M jak miłość" Kasia (Paulina Lasota) zacznie coraz uważniej obserwować Mariusza (Mateusz Mosiewicz), którego zachowanie po śmierci Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk) mocno się zmieni. Sanocki będzie coraz bardziej rozdrażniony, nerwowy, a w końcu nawet agresywny! Lekarka nie będzie jeszcze wiedziała, że to właśnie jej mąż odpowiada za śmierć dyrektora kliniki. Jednocześnie sama będzie miała ogromne powody do strachu, bo policja rozpocznie śledztwo, a w mieszkaniu zaginionego Sowińskiego Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) znajdzie naszyjnik, który kiedyś podarował właśnie Kasi. Tymczasem Mariusz zacznie tracić nad sobą kontrolę, a jego żona może po raz pierwszy naprawdę przestraszyć się człowieka, z którym mieszka pod jednym dachem...

Mariusz w 1948 odcinku "M jak miłość" będzie coraz bardziej agresywny! Kasia zauważy zmianę w mężu

W 1948 odcinku "M jak miłość" napięcie pomiędzy Kasią i Mariuszem będzie tylko rosło. Sanocki nie będzie już zachowywał się jak wcześniej. Stanie się rozdrażniony, nerwowy i coraz trudniej będzie mu panować nad emocjami. Oficjalne streszczenie odcinka nie pozostawia wątpliwości, że jego zachowanie zacznie przybierać nawet agresywną formę.

Kasia w 1948 odcinku "M jak miłość" nie będzie znała prawdziwego źródła tej przemiany. Nie będzie miała pojęcia, że po odkryciu jej kontaktów z Sowińskim Mariusz zjawił się w mieszkaniu dyrektora i właśnie tam doszło do tragedii. Sanocki rzucił się wcześniej na rywala, a później zaczął zacierać ślady, żeby nikt nie powiązał go ze śmiercią mężczyzny. Ciężar tego, co zrobił, zacznie jednak coraz mocniej odbijać się na zachowaniu Mariusza. Będzie musiał pilnować każdego słowa i jednocześnie żyć ze świadomością, że policja rozpoczęła już śledztwo w sprawie zniknięcia Sowińskiego

Kasia w 1948 odcinku "M jak miłość" zacznie bać się własnego męża?! Mariusz przestanie nad sobą panować

W 1948 odcinku "M jak miłość" Kasia znajdzie się w niezwykle trudnym położeniu. Z jednej strony będzie próbowała zachowywać się normalnie przy Mariuszu, z drugiej coraz wyraźniej zobaczy, że z mężem dzieje się coś złego. Wszystko będzie tym bardziej przerażające, że w 1948 odcinku "M jak miłość" Kasia sama będzie miała przed Mariuszem ogromny sekret. Sowiński szantażował ją wiedzą o prawdziwym ojcostwie Zosi i właśnie dlatego zmusił lekarkę do relacji, której Sanocki będzie postrzegał po prostu jako zdradę. Mariusz nadal nie będzie znał całej prawdy o tym, dlaczego żona spotykała się z dyrektorem kliniki...

Strach Kasi w 1948 odcinku "M jak miłość"  może więc mieć podwójne źródło. Lekarka będzie obawiała się, że na jaw wyjdzie jej tajemnica, a równocześnie coraz mniej pewnie będzie czuła się przy własnym mężu. 

Policja zacznie śledztwo w sprawie Sowińskiego! Kasia znajdzie się w fatalnej sytuacji

W 1948 odcinku "M jak miłość" sytuację Kasi dodatkowo skomplikuje śledztwo dotyczące zaginięcia Sowińskiego. Policja zainteresuje się Olkiem (Maurycy Popiel), bo lekarz tuż przed zniknięciem dyrektora otwarcie wszedł z nim w konflikt. Ich wcześniejsza awantura i bójka sprawią, że Chodakowski szybko znajdzie się w kręgu zainteresowania śledczych.

Olek poprosi więc Marcina (Mikołaj Roznerski) o pomoc jako detektywa. Chodakowski zacznie przyglądać się sprawie, a do działania włączy się również Jakub. I właśnie podczas sprawdzania mieszkania Sowińskiego w 1948 odcinku "M jak miłość" Karski natrafi na przedmiot, który może kompletnie zmienić kierunek śledztwa. Jakub znajdzie w mieszkaniu zaginionego dyrektora naszyjnik Kasi. Rozpozna go bez trudu, ponieważ sam kiedyś podarował go byłej żonie...

Kiedy 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2? 

Odcinek 1948 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

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