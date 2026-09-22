Pierwsza miłość, odcinek 4258: Waldek wróci do Jadzi z kwiatami. Nie spodziewał się, że już ktoś zajął jego miejsce - ZDJĘCIA

Jadzia wybierze Jurka w 4258. odcinku „Pierwszej miłości”?

Jadzia coraz bardziej przekonuje się do Jurka (Jacek Knap), który regularnie pomaga jej przy Anusi, a jego dobre i troskliwe zachowanie sprawia, że kobieta zaczyna patrzeć na niego inaczej. Ich relacja będzie miała coraz większe znaczenie, choć Jadzia nie będzie musiała jeszcze niczego deklarować.

Właśnie wtedy niespodziewanie pojawi się Waldek (Ireneusz Mosio). Przyjdzie do Jadzi z kwiatami i będzie chciał się pogodzić. Po tym, jak wcześniej ją zawiódł, jego gest może wyglądać jak próba naprawienia małżeństwa. Jadzia szybko jednak zorientuje się, że za zmianą jego zachowania kryje się konkretny powód. Nie da się nabrać na kwiaty ani nagłą skruchę. Odmówi Waldkowi, a jego plan odzyskania żony nie powiedzie się. Zacznie też domyślać się, że w życiu Jadzi pojawił się ktoś jeszcze.

W 4258. odcinku „Pierwszej miłości” Waldek odkryje konkurencję

Waldek nie będzie już mógł udawać, że problem między nim a Jadzią ogranicza się do kryzysu w małżeństwie. Zorientuje się, że uwagę żony przyciąga Jurek. To właśnie jego obecność może być dla Waldka sygnałem, że Jadzia zaczyna układać sobie życie bez niego. W 4258. odcinku „Pierwszej miłości” Jadzia wyraźnie dostrzeże kontrast między mężczyznami i zdecydowanie bardziej będzie doceniać Jurka.

Waldek przekona się natomiast, że odzyskanie żony może być znacznie trudniejsze, niż zakładał. Jego pojawienie się z kwiatami nie wystarczy, by Jadzia zapomniała o tym, że wcześniej porzucił ją i córeczkę i przeprowadził się do Wioletki. To był dla Jadzi cios w samo serce, choć Waldek miał swoje powody, aby wkurzyć się na żonę. Jadzia przestała mu ufać po nagłym zniknięciu Kazanowej, sądząc, że jej ukochany może mieć z tym coś wspólnego. Waldek trafił wówczas do aresztu, z którego następnie został zwolniony i oczyszczony z wszelkich zarzutów.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4258. odcinka

Odcinek 4258. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 2 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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