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W poprzednim odcinku Jolka zobaczyła Kingę i Janka w czułym uścisku. Obiecała, że nikomu nie powie o tym, co widziała, ale coraz trudniej było jej dochować tajemnicy. Bartek miał spędzić dzień z Norbertem i postanowił zabrać ze sobą Ilonę, na co Emilka się zgodziła. W Wadlewie również nie obyło się bez podejrzeń. Ewa i Reterska umówiły się na kawę, lecz Łucja niespodziewanie odebrała telefon z Niemiec i wyszła w trakcie spotkania. Ewa zaczęła podejrzewać, że kobieta coś ukrywa, tym bardziej że Krystian niewiele wiedział o interesach swojej narzeczonej.
„Pierwsza miłość” odcinek 4255 - streszczenie
Alan będzie przygnębiony, bo firma nie odpowie na wysłane przez niego CV. Żeby przestać o tym myśleć, wybierze się z Hubertem i Erykiem na zakupy przedślubne. W końcu dostanie upragniony telefon, ale rozmowa kwalifikacyjna ma się odbyć już za godzinę. Kinga podczas rodzinnego obiadu spróbuje ostrożnie powiedzieć synom o Janku. Jolka nie będzie już chciała dłużej milczeć i wyjawi, co widziała. Tomek stwierdzi, że nie zamierza patrzeć, jak jego matka znów niszczy sobie życie, a potem zacznie się pakować. Policja ustali, że prawdopodobny sprawca zaginięć wśród osób w kryzysie bezdomności poluje wyłącznie na kobiety. Piotrek spróbuje namówić Melkę, by zrezygnowała z pracy w terenie, ale ona nie będzie chciała o tym słyszeć.
„Pierwsza miłość” odcinek 4255 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4255. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września 2026 roku, o godzinie 18:00. Serial można oglądać na antenie Polsatu.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. W życiu bohaterów nie brakuje romansów, rodzinnych tajemnic, rozstań, powrotów i nagłych konfliktów. Obok codziennych problemów pojawiają się też wątki kryminalne, sensacyjne oraz komediowe. Postacie łączą relacje rodzinne, przyjacielskie, zawodowe i uczuciowe. W serialu występują m.in.:
- Aneta Zając jako Marysia
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Lech Dyblik jako Roman Kłosek
- Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska