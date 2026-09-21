W poprzednim odcinku Jolka zobaczyła Kingę i Janka w czułym uścisku. Obiecała, że nikomu nie powie o tym, co widziała, ale coraz trudniej było jej dochować tajemnicy. Bartek miał spędzić dzień z Norbertem i postanowił zabrać ze sobą Ilonę, na co Emilka się zgodziła. W Wadlewie również nie obyło się bez podejrzeń. Ewa i Reterska umówiły się na kawę, lecz Łucja niespodziewanie odebrała telefon z Niemiec i wyszła w trakcie spotkania. Ewa zaczęła podejrzewać, że kobieta coś ukrywa, tym bardziej że Krystian niewiele wiedział o interesach swojej narzeczonej.

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„Pierwsza miłość” odcinek 4255 - streszczenie

Alan będzie przygnębiony, bo firma nie odpowie na wysłane przez niego CV. Żeby przestać o tym myśleć, wybierze się z Hubertem i Erykiem na zakupy przedślubne. W końcu dostanie upragniony telefon, ale rozmowa kwalifikacyjna ma się odbyć już za godzinę. Kinga podczas rodzinnego obiadu spróbuje ostrożnie powiedzieć synom o Janku. Jolka nie będzie już chciała dłużej milczeć i wyjawi, co widziała. Tomek stwierdzi, że nie zamierza patrzeć, jak jego matka znów niszczy sobie życie, a potem zacznie się pakować. Policja ustali, że prawdopodobny sprawca zaginięć wśród osób w kryzysie bezdomności poluje wyłącznie na kobiety. Piotrek spróbuje namówić Melkę, by zrezygnowała z pracy w terenie, ale ona nie będzie chciała o tym słyszeć.

„Pierwsza miłość” odcinek 4255 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4255. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września 2026 roku, o godzinie 18:00. Serial można oglądać na antenie Polsatu.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. W życiu bohaterów nie brakuje romansów, rodzinnych tajemnic, rozstań, powrotów i nagłych konfliktów. Obok codziennych problemów pojawiają się też wątki kryminalne, sensacyjne oraz komediowe. Postacie łączą relacje rodzinne, przyjacielskie, zawodowe i uczuciowe. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska