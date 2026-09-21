Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4254

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-09-21 7:55

W 4254. odcinku „Pierwszej miłości” Jolka przyłapie Kingę i Janka w czułym uścisku. Obieca milczenie, ale to, co zobaczyła, szybko zacznie jej ciążyć. Tymczasem Ewa zwróci uwagę na dziwne zachowanie Łucji po telefonie z Niemiec.

W poprzednim odcinku urzędniczka z USC zadzwoniła do Marty i Szymona z wiadomością, że tego dnia zwolnił się termin ślubu. Para miała zaledwie półtorej godziny na przygotowania. Marta odwołała wszystkie zajęcia, a Szymon w pośpiechu szykował ubrania i dokumenty. Problemem był brak świadków, lecz Kinga stanęła na wysokości zadania i przy okazji zaskoczyła przyjaciółki. Ojciec Borysa znalazł Koczarskiego z butelką wódki w ręku i próbował namówić trenera na powrót na boisko. Przy okazji usłyszał coś ważnego o Borysie. Krystian świętował z bliskimi zdane egzaminy na studia i wciąż zachwycał się narzeczoną. Nie wiedział, że jej życzliwość wobec Melki to tylko fasada.

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„Pierwsza miłość” odcinek 4254 - streszczenie

Jolka przyłapie Kingę i Janka w czułym uścisku. Obieca, że nikomu nie zdradzi tego, co zobaczyła, ale sekret będzie coraz bardziej jej ciążył. Bartek ma spędzić dzień z Norbertem i postanowi zabrać ze sobą Ilonę. Emilka zgodzi się na ten pomysł. W Wadlewie nie wszystko pójdzie jednak gładko. Ewa i Reterska umówią się na kawę, lecz Łucja odbierze niespodziewany telefon z Niemiec i wyjdzie ze spotkania. Ewa zacznie podejrzewać, że Łucja coś ukrywa. Dodatkowo Krystian, pytany o interesy narzeczonej, będzie miał niewiele do powiedzenia.

„Pierwsza miłość” odcinek 4254 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4254. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 28 września 2026 roku na antenie Polsatu. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00. Jolka będzie próbowała dochować tajemnicy o Kindze i Janku, choć ukrywanie jej nie okaże się dla niej łatwe.

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„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie, gdzie losy rodzin, przyjaciół, sąsiadów oraz par często się przeplatają. W fabule pojawiają się romanse, rozstania, zdrady, rodzinne tajemnice i nagłe zwroty akcji. Miejskie życie Wrocławia kontrastuje z bardziej swojskim i barwnym światem Wadlewa. Obok codziennych problemów bohaterowie mierzą się też z kryminalnymi intrygami oraz trudnymi wyborami. W serialu występują m.in.:

  • Aneta Zając jako Marysia
  • Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
  • Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
  • Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
  • Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
  • Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
  • Karol Strasburger jako Karol Weksler
  • Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
  • Lech Dyblik jako Roman Kłosek
  • Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
  • Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
  • Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski
Kobieta w płaszczu w kratę na tle krzewów w serialu Pierwsza miłość. O nowym odcinku przeczytasz na SE Superseriale.
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