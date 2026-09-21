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W poprzednim odcinku urzędniczka z USC zadzwoniła do Marty i Szymona z wiadomością, że tego dnia zwolnił się termin ślubu. Para miała zaledwie półtorej godziny na przygotowania. Marta odwołała wszystkie zajęcia, a Szymon w pośpiechu szykował ubrania i dokumenty. Problemem był brak świadków, lecz Kinga stanęła na wysokości zadania i przy okazji zaskoczyła przyjaciółki. Ojciec Borysa znalazł Koczarskiego z butelką wódki w ręku i próbował namówić trenera na powrót na boisko. Przy okazji usłyszał coś ważnego o Borysie. Krystian świętował z bliskimi zdane egzaminy na studia i wciąż zachwycał się narzeczoną. Nie wiedział, że jej życzliwość wobec Melki to tylko fasada.
„Pierwsza miłość” odcinek 4254 - streszczenie
Jolka przyłapie Kingę i Janka w czułym uścisku. Obieca, że nikomu nie zdradzi tego, co zobaczyła, ale sekret będzie coraz bardziej jej ciążył. Bartek ma spędzić dzień z Norbertem i postanowi zabrać ze sobą Ilonę. Emilka zgodzi się na ten pomysł. W Wadlewie nie wszystko pójdzie jednak gładko. Ewa i Reterska umówią się na kawę, lecz Łucja odbierze niespodziewany telefon z Niemiec i wyjdzie ze spotkania. Ewa zacznie podejrzewać, że Łucja coś ukrywa. Dodatkowo Krystian, pytany o interesy narzeczonej, będzie miał niewiele do powiedzenia.
„Pierwsza miłość” odcinek 4254 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4254. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 28 września 2026 roku na antenie Polsatu. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00. Jolka będzie próbowała dochować tajemnicy o Kindze i Janku, choć ukrywanie jej nie okaże się dla niej łatwe.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie, gdzie losy rodzin, przyjaciół, sąsiadów oraz par często się przeplatają. W fabule pojawiają się romanse, rozstania, zdrady, rodzinne tajemnice i nagłe zwroty akcji. Miejskie życie Wrocławia kontrastuje z bardziej swojskim i barwnym światem Wadlewa. Obok codziennych problemów bohaterowie mierzą się też z kryminalnymi intrygami oraz trudnymi wyborami. W serialu występują m.in.:
- Aneta Zając jako Marysia
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Lech Dyblik jako Roman Kłosek
- Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
- Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
- Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski