W poprzednim odcinku urzędniczka z USC zadzwoniła do Marty i Szymona z wiadomością, że tego dnia zwolnił się termin ślubu. Para miała zaledwie półtorej godziny na przygotowania. Marta odwołała wszystkie zajęcia, a Szymon w pośpiechu szykował ubrania i dokumenty. Problemem był brak świadków, lecz Kinga stanęła na wysokości zadania i przy okazji zaskoczyła przyjaciółki. Ojciec Borysa znalazł Koczarskiego z butelką wódki w ręku i próbował namówić trenera na powrót na boisko. Przy okazji usłyszał coś ważnego o Borysie. Krystian świętował z bliskimi zdane egzaminy na studia i wciąż zachwycał się narzeczoną. Nie wiedział, że jej życzliwość wobec Melki to tylko fasada.

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„Pierwsza miłość” odcinek 4254 - streszczenie

Jolka przyłapie Kingę i Janka w czułym uścisku. Obieca, że nikomu nie zdradzi tego, co zobaczyła, ale sekret będzie coraz bardziej jej ciążył. Bartek ma spędzić dzień z Norbertem i postanowi zabrać ze sobą Ilonę. Emilka zgodzi się na ten pomysł. W Wadlewie nie wszystko pójdzie jednak gładko. Ewa i Reterska umówią się na kawę, lecz Łucja odbierze niespodziewany telefon z Niemiec i wyjdzie ze spotkania. Ewa zacznie podejrzewać, że Łucja coś ukrywa. Dodatkowo Krystian, pytany o interesy narzeczonej, będzie miał niewiele do powiedzenia.

„Pierwsza miłość” odcinek 4254 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4254. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 28 września 2026 roku na antenie Polsatu. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00. Jolka będzie próbowała dochować tajemnicy o Kindze i Janku, choć ukrywanie jej nie okaże się dla niej łatwe.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie, gdzie losy rodzin, przyjaciół, sąsiadów oraz par często się przeplatają. W fabule pojawiają się romanse, rozstania, zdrady, rodzinne tajemnice i nagłe zwroty akcji. Miejskie życie Wrocławia kontrastuje z bardziej swojskim i barwnym światem Wadlewa. Obok codziennych problemów bohaterowie mierzą się też z kryminalnymi intrygami oraz trudnymi wyborami. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski

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