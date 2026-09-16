W poprzednim odcinku Kacper zdobył się na szczerą rozmowę z Pawłem, choć wiedział, że ten może zniszczyć jego karierę, a nawet doprowadzić do postawienia mu zarzutów. Eliza wreszcie poczuła się wolna od Bolka. Świder namawiał ją, by przejęła stery w klubie Iskra, licząc, że ich to do siebie zbliży. Angelika przeżywała śmierć ojca. Kazanowa wróciła do domu po rekonwalescencji, ale gdy przypadkiem znalazła się na miejscu potrącenia, zaczęła dziwnie się zachowywać. Policja dostała dokumenty, które mogą pomóc ustalić sprawcę wypadku.

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„Pierwsza miłość” odcinek 4252 - streszczenie

Kacper będzie zabiegał o Marysię. Przyniesie jej posiłek do pracy i zaproponuje wspólny wieczór na mieście. Kontuzja Julki stanie się dla niego kolejną okazją, by pokazać się Marysi z dobrej strony. Dominika wypyta siostrę o Pawła i zauważy, że ta wciąż coś czuje do dawnego ukochanego. Seweryn wreszcie dowie się, kto potrącił Kazanową, i będzie chciał się zemścić. Tylko Róża zrozumie, jak tragiczna jest cała sytuacja. Nadejdzie dzień decydującego meczu Iskry. Borys poświęci się, by kapitan drużyny dotarł na boisko, lecz były trener Piech będzie mącił w zespole. Do przerwy Iskra będzie przegrywać 1:0. Gdy rozpocznie się druga połowa, Koczarskiego nadal nie będzie na murawie.

„Pierwsza miłość” odcinek 4252 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4252. odcinek „Pierwszej miłości” Polsat wyemituje w czwartek, 24 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00. Odcinek będzie można obejrzeć na antenie Polsatu. Terminy powtórek nie są jeszcze znane.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, emitowany na antenie Polsatu od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. Losy bohaterów splatają rodzinne relacje, przyjaźnie, związki i problemy zawodowe. W fabule nie brakuje romansów, rozstań, powrotów, zdrad, rodzinnych tajemnic i kryminalnych intryg. Zestawienie miejskiego życia z klimatem Wadlewa pozwala połączyć poważne historie z lżejszymi wątkami. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski

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