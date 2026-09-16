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W poprzednim odcinku Kacper zdobył się na szczerą rozmowę z Pawłem, choć wiedział, że ten może zniszczyć jego karierę, a nawet doprowadzić do postawienia mu zarzutów. Eliza wreszcie poczuła się wolna od Bolka. Świder namawiał ją, by przejęła stery w klubie Iskra, licząc, że ich to do siebie zbliży. Angelika przeżywała śmierć ojca. Kazanowa wróciła do domu po rekonwalescencji, ale gdy przypadkiem znalazła się na miejscu potrącenia, zaczęła dziwnie się zachowywać. Policja dostała dokumenty, które mogą pomóc ustalić sprawcę wypadku.
„Pierwsza miłość” odcinek 4252 - streszczenie
Kacper będzie zabiegał o Marysię. Przyniesie jej posiłek do pracy i zaproponuje wspólny wieczór na mieście. Kontuzja Julki stanie się dla niego kolejną okazją, by pokazać się Marysi z dobrej strony. Dominika wypyta siostrę o Pawła i zauważy, że ta wciąż coś czuje do dawnego ukochanego. Seweryn wreszcie dowie się, kto potrącił Kazanową, i będzie chciał się zemścić. Tylko Róża zrozumie, jak tragiczna jest cała sytuacja. Nadejdzie dzień decydującego meczu Iskry. Borys poświęci się, by kapitan drużyny dotarł na boisko, lecz były trener Piech będzie mącił w zespole. Do przerwy Iskra będzie przegrywać 1:0. Gdy rozpocznie się druga połowa, Koczarskiego nadal nie będzie na murawie.
„Pierwsza miłość” odcinek 4252 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4252. odcinek „Pierwszej miłości” Polsat wyemituje w czwartek, 24 września 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00. Odcinek będzie można obejrzeć na antenie Polsatu. Terminy powtórek nie są jeszcze znane.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, emitowany na antenie Polsatu od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. Losy bohaterów splatają rodzinne relacje, przyjaźnie, związki i problemy zawodowe. W fabule nie brakuje romansów, rozstań, powrotów, zdrad, rodzinnych tajemnic i kryminalnych intryg. Zestawienie miejskiego życia z klimatem Wadlewa pozwala połączyć poważne historie z lżejszymi wątkami. W serialu występują m.in.:
- Aneta Zając jako Marysia
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Lech Dyblik jako Roman Kłosek
- Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
- Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
- Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski