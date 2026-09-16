M jak miłość, odcinek 1941: Dramatyczny finał bójki Mateusza i Janka! Usłyszy potworną diagnozę w szpitalu - WIDEO

Nieudana randka Matyldy w 1941 odcinku "M jak miłość" zakończy się awanturą

W 1941 odcinku „M jak miłość” wszystko zacznie się od nieudanego spotkania Matyldy z chłopakiem poznanym przez Internet. Randka szybko okaże się wielkim rozczarowaniem, a dziewczyna zostanie przez niego upokorzona. Mało tego, prawdopodobnie nawet nie stanie twarzą w twarz z nieznajomym, bo dowie się, co ten wypisuje w Internecie i poczuje się nieatrakcyjna.

Mateusz i Janek nie przejdą obojętnie obok tego, co spotka ich przyjaciółkę. Mostowiak osobiście podejdzie do stolika rywala, aby powiedzieć mu kilka słów. - Wiesz, że Sandra nie przyjdzie. Nie ma ochoty czytać o sobie w necie, że jest grubym pasztetem - rzuci chłopak.

Jego słowa doprowadzą do eskalacji konfliktu. W bistro od słowa do słowa dojdzie do przepychanek. Janek stanie w obronie Matyldy i wda się z rywalem w bójkę. W knajpie rozpęta się prawdziwa awantura, a niewinna z pozoru sytuacja zakończy się później interwencją lekarzy.

Janek i Mateusz po bójce trafią do szpitala w 1941 odcinku "M jak miłość"

Po bójce zarówno Janek, jak i Mateusz znajdą się w szpitalu, ale to kolega Mostowiaka najbardziej ucierpi. Straci wzrok! Wnuk Barbary (Teresa Lipowska) będzie z niepokojem czekał na korytarzu na informacje od lekarzy i nie będzie wiedział, jakie konsekwencje dla Janka będzie miał uraz.

W „Kulisach M jak miłość” Rafał Kowalski skomentował silne emocje towarzyszące bohaterom podczas oczekiwania na diagnozę. "W momencie, w którym czekamy na korytarzu na diagnozę Janka każdy z nas przeżywa swój wewnętrzny dramat i tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy" - powiedział aktor.

Mateusz będzie więc musiał zmierzyć się ze strachem o zdrowie swojego przyjaciela. Na razie nikt nie będzie wiedział, czy uraz okaże się przejściowy, czy też całkowicie zmieni życie Janka.

Taką diagnozę usłyszy brat Janka w 1941 odcinku "M jak miłość

W szpitalu zjawi się także brat Janka. To on zwróci się do lekarza z pytaniem o stan młodego studenta. Bliscy będą chcieli jak najszybciej dowiedzieć się, co dokładnie stało się po bójce i jakie będą dalsze rokowania. Na tym etapie nie będzie jednak wiadomo, co dalej z Jankiem. Sytuacja pozostanie niepewna, a najważniejsze informacje będą dopiero przed bohaterami.

Czy Janek rzeczywiście straci wzrok? Czy lekarze zdołają mu pomóc? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki „M jak miłość”.

Kiedy 1941 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1941 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 21 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

M jak miłość. Kolejna tragedia w Grabinie i fatalny finał bójki! Straci wzrok?