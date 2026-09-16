M jak miłość, odcinek 1941: Joanna wróci z Arturem z Berlina i uprzedzi, że Marysia nigdy z nią nie wygra! Będzie o niego walczyć z żoną - WIDEO

Zakochana Joanna w 1941 odcinku "M jak miłość" dostanie obsesji na punkcie Artura

Ucieczka z kochanką z Grabiny do Niemiec w 1941 odcinku "M jak miłość" to tylko niewielka zapowiedź tego, ile Artur będzie w stanie zrobić, żeby romans z Joanną nie musiał się skończyć! Nie odważy się przyznać Marysi do zdrady, nie odejdzie od żony, nie porzuci jej dla młodszej kobiety, ale skorzysta się z pierwszej nadarzającej okazji, by spędzić z Joanną upojne chwile.

"Służbowy" wyjazd Artura na sympozjum medyczne do Berlina w 1941 odcinku "M jak miłość" będzie niczym innym, jak gorącym weekendem w Niemczech w ramionach Joanny. Już całkiem bezkarnie będą ze sobą sypiać w jednym z hoteli, ciesząc się swoją miłością z dala od Marysi. Wyrzuty sumienia z powodu zdrady przestaną Rogowskiego dręczyć, kiedy młodziutka lekarka wręczy mu wyjątkowy "dowód miłości".

Taki dowód miłości Artur dostane od Joanny ostatniej nocy w Berlinie w 1941 odcinku "M jak miłość"

Po ostatniej nocy w hotelu w 1941 odcinku "M jak miłość" Artur dostanie od Joanny romantyczny prezent: płytę, którą przed laty jej ojciec podarował jej matce. Dla Rogowskiego stanie się jasne, że uczucie, które rozpalił w sercu Dobrzańskiej jest tak silne, że dla niego jest w stanie zrobić wszystko. Zupełnie jakby miała obsesję na punkcie Artura.

- „Dla mojej Największej Miłości. Zawsze będę Cię kochać”... Joasiu, to zbyt cenna pamiątka, nie mogę tego przyjąć…

- Musisz. Tam jest piosenka… o nas. Słuchałam jej wiele razy, myśląc o tobie - słowa Joanny w 1941 odcinku "M jak miłość" mocno poruszą Artura.

Zobacz też: M jak miłość. Joanna sprowadzi do przychodni Artura nowego faceta! To będzie podstęp kochanki Rogowskiego, bo nie odejdzie od Marysi - WIDEO

Groźna zapowiedź Joanny w 1941 odcinku "M jak miłość. Pokona Marysię w walce o Artura

A kiedy kochankowie w 1941 odcinku "M jak miłość" wrócą razem do Polski, w drodze do Grabiny Joanna zapowie Rogowskiemu, że jest gotowa o ich związek nadal walczyć z Marysią. Pewna tego, że bez trudu ją pokona! Z ust Joanny padnie groźna zapowiedź, że Artur będzie tylko jej! Nawet wbrew jego rodzinie i całemu światu, bo kochanka nie dba o to już jak bardzo Rogowski zrani swoją żonę. Joanna nie będzie miała litości dla rywalki!

- To nie tak, że ja nie rozumiem, co do mnie mówisz… Rozumiem doskonale: nie możesz, nie chcesz zostawić Marysi... Ale uprzedzam cię lojalnie, nie poddam się tak łatwo! Będę o ciebie walczyć! Bo taka miłość zdarza się raz na całe życie…

Co na to Artur w 1941 odcinku "M jak miłość"? Odwiezie Joannę do jej domu, a sam wróci do Grabiny. Rozstanie z kochanką, po takich zapowiedziach, będzie dla niego jeszcze bardziej bolesne.

Kiedy 1941 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1941 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 21 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Marysia przyłapie Artura z Joanną! Tak dowie się o zdradzie męża!

15