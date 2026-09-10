M jak miłość. Tak Marysia przyłapie Artura na zdradzie z Joanną! Będzie całował kochankę na jej oczach w przychodni - WIDEO

Jak w "M jak miłość" Marysia dowie się o zdradzie Artura? Będzie tuż za drzwiami

Sytuacja w przychodni zrobi się naprawdę napięta. Marysia przyjdzie załatwić sprawę z mężem, nie mając pojęcia, że Artur nie jest sam. Rogowska będzie w dobrym nastroju i zatrzyma się na korytarzu razem z Judytą (Paulina Chruściel) oraz jej ojcem. Psycholożka będzie miała pewną sprawę, a Rogowska postanowi szybko wejść do gabinetu i poprosić Artura o konsultację. Problem w tym, że za drzwiami lekarz będzie właśnie z Joanną...

Romans, który do tej pory Artur próbował ukrywać przed żoną i rodziną, w nowych odcinkach „M jak miłość” wymknie się spod kontroli. Rogowski będzie coraz bardziej zaangażowany w relację z młodą lekarką. Dojdzie nawet do sytuacji, w której kompletnie straci czujność.

Artur będzie całował Joannę w przychodni w "M jak miłość"! Marysia ich przyłapie

Artur i Joanna nie będą już zachowywać się jak para, która za wszelką cenę musi pilnować, żeby nikt ich nie zobaczył. W gabinecie Rogowskiego dojdzie do namiętnego pocałunku kochanków. I właśnie wtedy nadarzy się wyjątkowo pechowy moment, bo Marysia będzie chciała wejść do środka. To właśnie ta scena w "M jak miłość" po wakacjach może okazać się przełomem dla małżeństwa Rogowskich. Marysia nie będzie przecież podejrzewała, że za drzwiami czeka ją widok, który całkowicie zmieni jej spojrzenie na zachowanie męża. Najbardziej szokujące będzie jednak to, że Artur posunie się do pocałunku z Joanną w swoim miejscu pracy, mimo że jego żona znajduje się niemal tuż obok. Rogowski najwyraźniej coraz mniej przejmuje się ryzykiem, że ktoś odkryje jego romans.

Robert Moskwa zdradzie Artura w "M jak miłość". To wtedy zakochał się w Joannie

Sam Robert Moskwa w „Kulisach M jak miłość” zwrócił uwagę na to, jak trudno wskazać konkretny moment, w którym człowiek zdaje sobie sprawę, że naprawdę się zakochał. W przypadku Artura wszystko miało rozwijać się stopniowo.

– Ja uważam, że nie jesteśmy w stanie nigdy wskazać momentu, w którym się zakochaliśmy, nie da się. I Artur dokładnie ma to samo. Niewątpliwie jakiś zachwyt spłynął na niego, ale od tego momentu jeszcze sporo musiało upłynąć, żeby on poczuł, że Joanna stała się kimś naprawdę ważnym w jego życiu.

Te słowa dobrze pokazują, dlaczego Artur zaczął przekraczać kolejne granice. Początkowa fascynacja Joanną przerodziła się w uczucie, którego lekarz nie potrafi już łatwo odsunąć. Problem w tym, że cały czas pozostaje mężem Marysi.

Czy Marysia zobaczy Artura i Joannę razem w "M jak miłość"? Tak wyjdzie na jaw zdrada Rogowskiego?

To właśnie moment wejścia Marysi do gabinetu będzie w tej historii najważniejszy. Rogowska przyjdzie do męża bez żadnych podejrzeń, a za drzwiami będzie trwało spotkanie Artura z Joanną. Czy Marysia otworzy drzwi dokładnie wtedy, gdy Artur będzie całował kochankę? Czy Rogowski zdoła w ostatniej chwili odsunąć się od Joanny i ponownie ukryć prawdę przed żoną? Ta sytuacja nie może trwać w nieskończoność.

M jak miłość. Marysia przyłapie Artura z Joanną! Tak dowie się o zdradzie męża!