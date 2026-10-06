M jak miłość. Marysia po rozstaniu z Arturem nie zostanie sama! Dzięki dzieciom dojdzie do siebie po zdradzie Rogowskiego - ZDJĘCIA

Marysia i Artur rozstają się w 1946 odcinku "M jak miłość". Czy będzie rozwód Rogowskich?

Koniec Rogowskich następuje w 1946 odcinku "M jak miłość", a chwila, w której Marysia wypędza Artura z domu, zapowiada niewiernemu mężowi, że nie mają już o czym rozmawiać, że ma się wyprowadzić z Grabiny, nie pozostawia złudzeń, że ten związek da się uratować! Dopiero po dobitnych słowach Marysi do zdradzieckiego Artura dociera, że stracił wszystko, że dał się ponieść uczuciu do kochanki Joanny (Dominika Sakowicz) i przez to zniszczył cudowną rodzinę!

Wyprowadzka Artura uruchomi ciąg dalszy zdarzeń, które w 1947 odcinku "M jak miłość" doprowadzą do tego, że Marysia zacznie się wahać, czy nie wybaczyć mu romansu z Joanną. Szczególnie, że Artur zapewni ją, że zdrada to była tylko chwila zapomnienia, że z Joanną to już koniec i będzie chciał nawet iść na terapię małżeńską. Mimo zapewnień męża Marysia mu nie wybaczy. Nie przekonają jej nawet namowy Barbary (Teresa Lipowska), żeby ratować to małżeństwo.

Ale rozwód Rogowskich w 1947 odcinku "M jak miłość" nie będzie jeszcze przesądzony. Napięcie jednak wzrośnie, kiedy przed domem w Grabinie pojawi się Joanna i zażąda od Marysi, aby pozwoliła Arturowi odejść, bo on już jej nie kocha. Tego dla zdradzonej Rogowskiej będzie już za wiele. Nic dziwnego, że z każdą chwilą będzie się czuła coraz gorzej.

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Dzieci Marysi będą ją wspierać po odejściu Artura w "M jak miłość"

Kolejne odcinki "M jak miłość" w październiku to będzie trudny czas dla Marysi, która wiele lat temu po pierwszej zdradzie Artura walczyła z depresją. Na szczęście tym razem bliscy w porę zareagują, żeby nie pogrążyła się w rozpaczy i otchłani bólu po odejściu Artura.

Najnowsze "Kulisy serialu M jak miłość" to dowód na to, że w domu w Grabinie bez niewiernego Rogowskiego znów zapanuje radość, że Marysia będzie się uśmiechała dzięki wsparciu swoich dzieci: Pawła (Rafał Mroczek), Piotrka (Marcin Mroczek), Basi (Karina Woźniak), synowej Kingi (Katarzyna Cichopek), a także Agnes (Amanda Mincewicz). Bo córka Artura znalazła w domu Mostowiaków własne miejsce na ziemi i nie zostawi cierpiącej Marysi bez pomocy.

W jednym z odcinków "M jak miłość" Piotrek i Kinga przywiozą do Grabiny dzieci, urządzą radosne przyjęcie w kuchni babci Barbary (Teresa Lipowska), a Marysia poczuje, że nigdy nie będzie sama, że na Arturze świat się nie kończy.

A już na początku listopada w "M jak miłość" Marysia wyjedzie do SPA na Mazurach, gdzie przeznaczenie połączy ją z przystojnym, czarującym mężczyzną o imieniu Jerzy (Marcin Kwaśny).

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