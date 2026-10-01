M jak miłość, odcinek 1947: Barbara zacznie błagać Marysię, by dała Arturowi szansę! Stanie po stronie zdradzieckiego zięcia - ZDJĘCIA

Barbara nie zniesie widoku załamanej Marysi w 1947 odcinku "M jak miłość"!

W 1947 odcinku "M jak miłość" Barbara nie będzie mogła już patrzeć na cierpienie Marysi po wyjściu na jaw kolejnego romansu Artura i wyprowadzeniu się jej zięcia z domu Mostowiaków. Tym bardziej, że skrzywdzona Rogowska już kompletnie przestanie o siebie dbać, bo wówczas już nic nie będzie miało dla niej sensu. Szczególnie, że przecież nie będzie to pierwsza niewierność jej męża, bo Rogowski zdradzi ją po raz kolejny.

- Marysiu, zjedz coś, proszę, jesteś taka blada… - poprosi ją Barbara, cytowana przez swiatseriali.interia.pl.

- Może później - odpowie Marysia.

W 1947 odcinku "M jak miłość" Mostowiakowa pożali się na zachowanie Marysi, Agnes, która w pełni ją zrozumie. Jednak w zupełnym przeciwieństwie do Barbary...

- Marysia ostatnio zupełnie o siebie nie dba - wyżali się Agnes, Barbara.

- Nie wie, jak poradzić sobie z tą sytuacją - uzna Rotke.

Motowiakowa stanie po stronie zdradzieckiego Artura w 1947 odcinku "M jak miłość"!

Do tego stopnia, że w 1947 odcinku "M jak miłość" Barbara już dłużej nie wytrzyma i postanowi się wtrącić. Mostowiakowa otwarcie zacznie błagać córkę, aby dała niewiernemu Arturowi jeszcze jedną szansę z uwagi na ich rodzinę. Seniorka stanie po stronie swojego zdradzieckiego zięcia, który po raz kolejny ogromnie skrzywdzi jej córkę i spróbuje ją przekonać, aby znów mu wybaczyła, a tym samym ponownie ocaliła ich małżeństwo, czym mocno ją zszokuje.

- Ty się jeszcze rozchorujesz. Nie chciałam się wtrącać, ale nie mogę patrzeć, jak cierpisz. Marysiu, musisz ratować swoje małżeństwo, rodzinę… Basia jest tak związana z ojcem, ona tak to wszystko przeżywa, nie wie, co się dzieje… Co powiecie wnukom, Piotrkowi, Pawłowi? A co z Agnes? - spróbuje wpłynąć nią ją matka.

W pierwszej chwili w 1947 odcinku "M jak miłość" zaskoczona Marysia nic nie odpowie. Tym bardziej, że jej matka ogóle nie policzy się przy tym z jej uczuciami, co wściekła Marysia otwarcie jej wyrzuci. Ale wówczas usłyszy coś, co jeszcze bardziej zszokuje.

- A co ze mną? - wytknie jej Marysia.

- Kochanie, Artur już wie, jak bardzo cię zranił… Żałuje, rozpacza, gdybyś go zobaczyła, jest wrakiem człowieka - wstawi za nim teściowa.

- Spotkałaś się z nim? - dopyta zszokowana Rogowska.

Zszokowana Barbara pozna prawdziwą twarz Artura w 1947 odcinku "M jak miłość"!

Wtedy w 1947 odcinku "M jak miłość" Barbara potwierdzi, że faktycznie widziała się ze swoim zdradzieckim zięciem i to jeszcze pod jej nieobecność i w jej własnym domu, z którego wcześniej Marysia go wyrzuci, gdy dowie się o jego romansie z Joanną. Mostowiakowa przyzna, że Artur wpadł po kilka swoich rzeczy, a przy okazji postanowił z nią w końcu szczerze porozmawiać, do czego teraz seniorka zacznie nakłaniać i swoją córkę.

- Wiem, jak bardzo cię skrzywdził, ale… ja tylko o jedno cię proszę, żebyś go wysłuchała, tylko tyle - poprosi ją Barbara.

Tyle tylko, że wtedy w 1947 odcinku "M jak miłość" mocno się zszokuje, bo Marysia pokaże jej prawdziwą twarz Artura, przez co bańka mydlana Barbary w jednej chwili pęknie!

- Mamo… Artur chyba nie ma mi już nic do powiedzenia, bo od tygodnia się do mnie nie odezwał - zdradzi jej Marysia, czym tak zaskoczy matkę, że w końcu na dobre zamknie jej usta, bo seniorka już nie będzie wiedziała, co na to odpowiedzieć. I zostanie z tym zupełnie sama, bo Marysia rzuci ścierką o blat, wyjdzie z kuchni i tak zostawi zmartwiona matkę.

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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M jak miłość. Marysia przyłapie Artura z półnagą Joanną! Odejdzie do kochanki