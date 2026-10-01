Pierwsza miłość, odcinek 4259: Chłopiec czy dziewczynka? Lucynka pozna płeć dziecka!

Pierwsza miłość. Eliza dowie się o zbrodni Bolka! Ukrył zwłoki żony przed willą

Lucynka pójdzie na ważne USG! W 4259 odcinku "Pierwszej miłości" pozna płeć dziecka

W 4259 odcinku "Pierwszej miłości" Lucynka na chwilę oderwie się od całego zamieszania związanego z zakładem pogrzebowym i skupi na czymś znacznie przyjemniejszym. Kobieta będzie miała zaplanowane ważne badanie USG. Tym razem nie będzie chodziło wyłącznie o rutynowe sprawdzenie, czy ciąża rozwija się prawidłowo. W 4259 odcinku "Pierwszej miłości" nadejdzie moment, kiedy Lucynka będzie mogła dowiedzieć się, czy razem z Maurycym powitają na świecie syna, czy córkę.

Chłopiec czy dziewczynka? Lucynka w końcu usłyszy odpowiedź w 4259 odcinku "Pierwszej miłości"

Dla Lucynki w 4259 odcinku "Pierwszej miłości" nie będzie to jednak zwykła ciekawostka. Każdy kolejny etap tej ciąży ma dla niej i Maurycego szczególne znaczenie. Lucynka i Maurycy długo marzyli o dziecku. Nie zawsze było łatwo. Droga Lucynki i Maurycego do tego momentu była naprawdę długa.

Ich małżeństwo samo w sobie zaczynało się w dość nietypowych okolicznościach. Raczkiewiczowie pobrali się przede wszystkim po to, żeby ułatwić adopcję osieroconej Lusi (Kaja Ośnicka), ale z czasem relacja, która początkowo miała mieć bardziej formalny charakter, przerodziła się w prawdziwe uczucie.

Lekarz podczas USG będzie już w stanie określić płeć dziecka. To właśnie wtedy Lucynka usłyszy długo wyczekiwaną odpowiedź. Czy Lusia doczeka się młodszego brata? A może w domu Raczkiewiczów pojawi się kolejna dziewczynka? Na ten moment oficjalne streszczenia nie zdradzają wyniku badania.

"Pierwsza miłość" – data i godzina emisji 4259 odcinka

Odcinek 4259. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie.

Pierwsza miłość. Eliza dowie się o zbrodni Bolka! Ukrył zwłoki żony przed willą