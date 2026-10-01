Pierwsza miłość, odcinek 4259: Chłopiec czy dziewczynka? Lucynka pozna płeć dziecka!

Patrycja Kulej
Patrycja Kulej
2026-10-01 9:10

W 4259 odcinku "Pierwszej miłości" Lucynka (Delfina Wilkońska) przeżyje jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów swojej ciąży! Razem z Maurycym (Dawid Dziarkowski) długo marzyli o powiększeniu rodziny, a ich wcześniejsze starania nie zawsze kończyły się tak, jak sobie tego życzyli. Teraz Raczkiewiczowa uda się na kolejne badanie USG, podczas którego wreszcie będzie mogła dowiedzieć się, czy spodziewa się chłopca, czy dziewczynki. To dla niej wyjątkowy moment, bo jeszcze niedawno sama możliwość zajścia w ciążę była źródłem ogromnych emocji...

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Lucynka pójdzie na ważne USG! W 4259 odcinku "Pierwszej miłości" pozna płeć dziecka

W 4259 odcinku "Pierwszej miłości" Lucynka na chwilę oderwie się od całego zamieszania związanego z zakładem pogrzebowym i skupi na czymś znacznie przyjemniejszym. Kobieta będzie miała zaplanowane ważne badanie USG. Tym razem nie będzie chodziło wyłącznie o rutynowe sprawdzenie, czy ciąża rozwija się prawidłowo. W 4259 odcinku "Pierwszej miłości" nadejdzie moment, kiedy Lucynka będzie mogła dowiedzieć się, czy razem z Maurycym powitają na świecie syna, czy córkę.

Chłopiec czy dziewczynka? Lucynka w końcu usłyszy odpowiedź w 4259 odcinku "Pierwszej miłości" 

Dla Lucynki w 4259 odcinku "Pierwszej miłości" nie będzie to jednak zwykła ciekawostka. Każdy kolejny etap tej ciąży ma dla niej i Maurycego szczególne znaczenie. Lucynka i Maurycy długo marzyli o dziecku. Nie zawsze było łatwo. Droga Lucynki i Maurycego do tego momentu była naprawdę długa.

Ich małżeństwo samo w sobie zaczynało się w dość nietypowych okolicznościach. Raczkiewiczowie pobrali się przede wszystkim po to, żeby ułatwić adopcję osieroconej Lusi (Kaja Ośnicka), ale z czasem relacja, która początkowo miała mieć bardziej formalny charakter, przerodziła się w prawdziwe uczucie.

Lekarz podczas USG będzie już w stanie określić płeć dziecka. To właśnie wtedy Lucynka usłyszy długo wyczekiwaną odpowiedź. Czy Lusia doczeka się młodszego brata? A może w domu Raczkiewiczów pojawi się kolejna dziewczynka? Na ten moment oficjalne streszczenia nie zdradzają wyniku badania. 

"Pierwsza miłość" – data i godzina emisji 4259 odcinka

Odcinek 4259. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie.

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