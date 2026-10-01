M jak miłość, odcinek 1945: Marysia zniszczy prezenty kochanki Artura! Taki będzie jej ostry komentarz po zdradzie męża. Powie tylko jedno

Marysia zniszczy prezenty Joanny. Artur zastanie taki widok

W 1945 odcinku "M jak miłość" Marysia wróci do domu po dramatycznym odkryciu zdrady męża. W przychodni zobaczy Artura z Joanną i po raz pierwszy nie będzie już miała żadnych wątpliwości, że jej mąż ją zdradza. Rogowska przeżyje ogromny wstrząs. Po powrocie do domu nie będzie jednak chciała od razu konfrontować się z Arturem. Wręcz przeciwnie, przed rodziną zachowa pozory i spróbuje ukryć prawdziwy powód swojego stanu. Dopiero gdy zostanie sama, emocje wezmą górę. Marysia natrafi na rzeczy, które Artur dostał od Joanny. Wśród nich znajdzie się gramofon oraz płyty, które młoda lekarka podarowała Rogowskiemu po ich wspólnym wyjeździe do Berlina. Zdradzona żona nie będzie w stanie spokojnie patrzeć na te przedmioty. Chwyci za gramofon i zniszczy go, a następnie rozprawi się także z płytami.

Marysia zniszczy płytę od Joanny. Dedykacja będzie widoczna gołym okiem

Wśród winyli znajdzie się ta najważniejsza płyta, którą Artur dostał od Joanny podczas pobytu w Berlinie. Dla lekarki była to wyjątkowo osobista pamiątka po rodzicach. Na płycie znajdowała się miłosna dedykacja: "Dla mojej Największej Miłości… Zawsze będę Cię kochać".

Marysia zobaczy ten napis w chwili, gdy będzie niszczyła płytę. To szczególnie mocny moment, bo słowa Joanny będą widoczne dla Artura, kiedy wróci do domu. Rogowski zobaczy więc nie tylko zniszczone rzeczy, ale również ślad uczucia, które próbował ukryć przed żoną.

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Artur wejdzie do sypialni i zobaczy Marysię oraz zniszczone prezenty od Joanny. Rogowski będzie wyraźnie zmieszany. Nie będzie potrafił znaleźć odpowiednich słów, żeby wytłumaczyć żonie to, co właśnie widzi. Marysia nie będzie jednak potrzebowała długiej rozmowy. Nie urządzi Arturowi kolejnej awantury ani nie będzie wypytywała go o Joannę. Jej reakcja okaże się znacznie bardziej chłodna i wymowna. Rogowska spojrzy na męża, a następnie rzuci tylko: - No, to sobie posłuchałam...

To jedno zdanie wystarczy, żeby Artur zrozumiał, że Marysia doskonale wie, co oznaczała płyta i od kogo ją dostał. Nie będzie już mógł udawać, że prezent od Joanny był niewinnym podarunkiem. Jeszcze niedawno Marysia próbowała wierzyć, że dziwne zachowanie Artura ma inne przyczyny. Po tym, co wydarzy się w 1945 odcinku "M jak miłość", nie będzie już jednak miejsca na żadne tłumaczenia.

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