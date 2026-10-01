M jak miłość, odcinek 1951: Magda pokaże Andrzejowi wynik testu ciążowego. Budzyńscy będą mieli dziecko?

Magda zrobi kolejne testy! W 1951 odcinku "M jak miłość" nie będzie już mogła ignorować wyniku

Magda wciąż będzie próbowała dojść do siebie po tym, co zobaczyła dzień wcześniej. Wszystko zacznie się już w 1950 odcinku, kiedy podczas rozmowy z Anitą (Melania Grzesiewicz) sama sięgnie po jeden z jej testów ciążowych. Wynik kompletnie ją zszokuje. Budzyńska dosłownie nie będzie mogła uwierzyć własnym oczom. Trudno się dziwić jej reakcji. Magda przez lata była przekonana, że własna ciąża właściwie nie wchodzi w grę...

Tym bardziej w 1951 odcinku "M jak miłość" jeden test nie wystarczy, żeby zaakceptowała to, co właśnie może się wydarzyć. Budzyńska sięgnie po kolejne. Będzie chciała wykluczyć pomyłkę i upewnić się, czy pierwszy wynik rzeczywiście oznacza to, czego się domyśla. Dopiero gdy następne testy potwierdzą wiadomość. Magda stanie przed jeszcze trudniejszym zadaniem - będzie musiała powiedzieć o wszystkim Andrzejowi.

Magda w 1951 odcinku "M jak miłość" pokaże Andrzejowi test ciążowy! Budzyński nie będzie spodziewał się takiej wiadomości

W 1951 odcinku "M jak miłość" Magda wreszcie zdecyduje się podzielić z Andrzejem tym, czego się dowiedziała. Nie będzie już chodziło o podejrzenie czy jeden niepewny wynik. Budzyńska wykona kolejne testy i w finale przekaże mężowi nowinę. Może nie potrzebować przy tym wielu słów. Wystarczy, że pokaże Andrzejowi wynik...

Dla Budzyńskiego będzie to moment absolutnie wyjątkowy. On i Magda od lat tworzą rodzinę, ale możliwość doczekania się wspólnego biologicznego dziecka wydawała się właściwie nierealna. Teraz w 1951 odcinku "M jak miłość" nagle stanie przed nimi perspektywa, której żadne z nich nie brało już poważnie pod uwagę.

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

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