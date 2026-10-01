Pierwsza miłość, odcinek 4268: Dominika i Karma o krok od kradzieży obrazu. Nagle wydarzy się coś nieoczekiwanego - ZDJĘCIA

Dominika i Karma w 4268. odcinku „Pierwszej miłości” rozpoczną kradzież obrazu

Dominika (Aneta Zając) i Karma (Monika Dawidziuk) od pewnego czasu pracują w muzeum jako sprzątaczki, ale ich zatrudnienie od początku miało drugie dno. W 4267. odcinku „Pierwszej miłości” Edward zauważy, że kobiety mogą przygotowywać „chytry” plan. Postanowił więc spróbować rozbić ich przestępczy duet, zanim dojdzie do katastrofy.

W 4268. odcinku „Pierwszej miłości” Dominika i Karma będą już gotowe do działania. Ich celem stanie się wartościowy obraz znajdujący się w muzeum. Przygotowania, które trwały od miesięcy, w końcu doczekają się realizacji. Dopiero teraz się okaże, czy wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, a plan nie spełźnie na niczym.

W 4268. odcinku „Pierwszej miłości” plan Dominiki i Karmy zacznie się komplikować

Początkowo wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem. Dominika i Karma będą realizować przygotowany wcześniej scenariusz i przystąpią do kradzieży obrazu. Sytuacja zmieni się jednak w najmniej oczekiwanym momencie. Wtedy okaże się, że przeprowadzenie napadu nie będzie tak proste, jak zakładały. Ich wielomiesięczne przygotowania zostaną wystawione na próbę.

„Pierwsza miłość”, odcinek 4268 – data i godzina emisji

Odcinek 4268. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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