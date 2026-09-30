Pierwsza miłość, odcinek 4254: Emilka wściekła na Bartka! Będzie chciał poznać Norberta z Iloną - ZDJĘCIA

Bartek w 4254 odcinku "Pierwszej miłości" zaskoczy Emilkę! Będzie chciał przyjechać do Norberta razem z Iloną

W 4254 odcinku "Pierwszej miłości" Bartek zadzwoni do Emilki jeszcze przed przyjazdem do Wadlewa. Miedzianowski będzie chciał spędzić trochę czasu z Norbertem, ale tym razem wpadnie na pomysł, żeby nie robić tego samemu. Zapyta byłą żonę, czy może zabrać ze sobą Ilonę i wspólnie z nią pójść z chłopcem na spacer.

Emilka kompletnie nie będzie się tego spodziewała. W 4254 odcinku "Pierwszej miłości" od razu przypomni Bartkowi, że przecież wcześniej wspólnie ustalili coś zupełnie innego. Oboje mieli dojść do wniosku, że Norbert nie powinien jeszcze poznawać Ilony w roli nowej partnerki ojca i że dziecku należy dać więcej czasu na oswojenie się z całą sytuacją. Nie bez znaczenia będzie fakt, że jego relacja z Iloną zrobiła się poważna. Miedzianowski zgodził się wcześniej na pomysł wspólnego zamieszkania z lekarką, choć jego nierozwiązane emocje wobec Emilki wciąż komplikują ten związek.

Emilka wścieknie się na Bartka w 4254 odcinku "Pierwszej miłości"

Emilka nie ukryje swojego niezadowolenia. Już podczas rozmowy telefonicznej w 4254 odcinku "Pierwszej miłości" jasno da Bartkowi do zrozumienia, że wcale nie podoba jej się jego pomysł. Przypomni byłemu mężowi, że mieli nie spieszyć się z poznawaniem Norberta z Iloną. Miedzianowska nie będzie chciała, żeby chłopiec nagle znalazł się w sytuacji, w której musi zaakceptować u boku ojca zupełnie nową kobietę. Tym bardziej że relacje pomiędzy dorosłymi same wciąż będą wyjątkowo skomplikowane.

Nic dziwnego, że w 4254 odcinku "Pierwszej miłości" propozycja Bartka mocno uderzy w Emilkę. Co innego wiedzieć, że były mąż spotyka się z inną kobietą, a co innego zgodzić się, żeby ta kobieta zaczęła zajmować miejsce także w życiu ich wspólnego syna.

"Pierwsza miłość" - data i godzina emisji 4254 odcinka

Odcinek 4254. serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w środę, 30 września 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie.

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