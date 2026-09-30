Pierwsza miłość, odcinek 4254: Emilka wściekła na Bartka! Będzie chciał poznać Norberta z Iloną - ZDJĘCIA

Patrycja Kulej
Patrycja Kulej
2026-09-30 10:37

W 4254 odcinku "Pierwszej miłości" Bartek (Rafał Kwietniewski) mocno zaskoczy Emilkę (Anna Ilczuk), kiedy oznajmi, że chce przyjechać do Wadlewa razem z Iloną (Sylwia Gola) i zabrać Norberta na wspólny spacer! Miedzianowska natychmiast się zdenerwuje, bo przecież wcześniej ustalili z byłym mężem, że jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie na wprowadzanie jego nowej partnerki do życia ich syna. Bartek najwyraźniej zmieni jednak zdanie. Emilka początkowo będzie zdecydowanie przeciwna, ale ostatecznie zgodzi się na spotkanie. Szybko okaże się, że jej obawy nie były bezpodstawne...

Bartek w 4254 odcinku "Pierwszej miłości" zaskoczy Emilkę! Będzie chciał przyjechać do Norberta razem z Iloną

W 4254 odcinku "Pierwszej miłości" Bartek zadzwoni do Emilki jeszcze przed przyjazdem do Wadlewa. Miedzianowski będzie chciał spędzić trochę czasu z Norbertem, ale tym razem wpadnie na pomysł, żeby nie robić tego samemu. Zapyta byłą żonę, czy może zabrać ze sobą Ilonę i wspólnie z nią pójść z chłopcem na spacer. 

Emilka kompletnie nie będzie się tego spodziewała. W 4254 odcinku "Pierwszej miłości" od razu przypomni Bartkowi, że przecież wcześniej wspólnie ustalili coś zupełnie innego. Oboje mieli dojść do wniosku, że Norbert nie powinien jeszcze poznawać Ilony w roli nowej partnerki ojca i że dziecku należy dać więcej czasu na oswojenie się z całą sytuacją. Nie bez znaczenia będzie fakt, że jego relacja z Iloną zrobiła się poważna. Miedzianowski zgodził się wcześniej na pomysł wspólnego zamieszkania z lekarką, choć jego nierozwiązane emocje wobec Emilki wciąż komplikują ten związek.

Emilka wścieknie się na Bartka w 4254 odcinku "Pierwszej miłości"

Emilka nie ukryje swojego niezadowolenia. Już podczas rozmowy telefonicznej w 4254 odcinku "Pierwszej miłości" jasno da Bartkowi do zrozumienia, że wcale nie podoba jej się jego pomysł. Przypomni byłemu mężowi, że mieli nie spieszyć się z poznawaniem Norberta z Iloną. Miedzianowska nie będzie chciała, żeby chłopiec nagle znalazł się w sytuacji, w której musi zaakceptować u boku ojca zupełnie nową kobietę. Tym bardziej że relacje pomiędzy dorosłymi same wciąż będą wyjątkowo skomplikowane. 

Nic dziwnego, że w 4254 odcinku "Pierwszej miłości" propozycja Bartka mocno uderzy w Emilkę. Co innego wiedzieć, że były mąż spotyka się z inną kobietą, a co innego zgodzić się, żeby ta kobieta zaczęła zajmować miejsce także w życiu ich wspólnego syna. 

"Pierwsza miłość" - data i godzina emisji 4254 odcinka

Odcinek 4254. serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w środę, 30 września 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie.

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