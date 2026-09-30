Pierwsza miłość, odcinek 4254: Szczera rozmowa Kingi z Jolką! Będzie miała do niej ważną prośbę - ZDJĘCIA

Jolka w 4254 odcinku "Pierwszej miłości" przyłapie Kingę i Janka! Ich sekret wyjdzie na jaw szybciej, niż planowali

W 4254 odcinku "Pierwszej miłości" Kinga i Janek znajdą się w zupełnie innym miejscu niż jeszcze niedawno. Przez długi czas wszystko wskazywało na to, że ich małżeństwa nie da się już uratować. Zdrada Janka z Lilką (Sylwia Sokołowska), kolejne kłamstwa, wzajemny żal i tragedia po śmierci Jaśminki sprawiły, że Kinga praktycznie straciła wiarę w ich wspólną przyszłość.

Mimo tego w 4254 odcinku "Pierwszej miłości" uczucia ponownie wezmą górę. Janek przestanie naciskać na żonę i próbować wymuszać na niej szybkie decyzje. Zamiast tego zacznie po prostu pokazywać, że nadal jest obok i że wciąż zależy mu na Kindze oraz ich rodzinie. Taka postawa sprawi, że mur, który Żukowska przez długi czas stawiała między nimi, zacznie powoli pękać. W końcu dojdzie do bardzo wymownej sceny. W 4254 odcinku "Pierwszej miłości" Kinga i Janek znajdą się w czułym uścisku. Dla obojga będzie to znak, że rozwód nie musi jeszcze oznaczać końca wszystkiego i że być może warto spróbować po raz ostatni.

Właśnie wtedy w 4254 odcinku "Pierwszej miłości" pojawi się Jolka i zobaczy ich razem. Dziewczyna natychmiast zorientuje się, że pomiędzy Kingą i Jankiem wydarzyło się coś ważnego...

Kinga w 4254 odcinku "Pierwszej miłości" przejdzie z Jolką na "ty"! Szczerze opowie jej o Janku

W 4254 odcinku "Pierwszej miłości" Kinga postanowi nie zostawiać sprawy bez wyjaśnienia. Kiedy wróci do domu, sama rozpocznie z Jolką szczerą rozmowę. Nie będzie chciała budować kolejnej niezręcznej sytuacji ani udawać przed dziewczyną, że źle zinterpretowała to, co zobaczyła. Żeby rozładować napięcie Kinga zaproponuje Joli przejście na „ty”. Ten drobny gest ma pokazać, że chce z nią rozmawiać otwarcie, jak z osobą, której może zaufać, a nie stawiać ją w roli przypadkowego świadka rodzinnego sekretu.

Później Żukowska wyzna wprost, że ona i Janek postanowili jeszcze raz spróbować. W 4254 odcinku "Pierwszej miłości" Jolka znajdzie się więc w dość nietypowej sytuacji. Z jednej strony jako pierwsza przypadkiem odkryje, że Kinga i Janek wracają do siebie. Z drugiej sama Kinga okaże jej spore zaufanie, mówiąc wprost o tym, co dzieje się w jej życiu.

"Pierwsza miłość", odcinek 4254: Kinga poprosi Jolkę o dyskrecję! Jej synowie nie mogą jeszcze poznać prawdy

W 4254 odcinku "Pierwszej miłości" Kinga poprosi Jolkę, żeby to, co zobaczyła, zostało wyłącznie między nimi. Nie będzie chciała, żeby wiadomość o jej pojednaniu z Jankiem zaczęła krążyć po rodzinie, zanim sami będą pewni, że rzeczywiście potrafią stworzyć na nowo związek. Żukowska wyjaśni jej, że nie chce, żeby chłopcy dowiedzieli się o wszystkim przypadkiem albo od kogoś trzeciego. To ona zamierza z nimi porozmawiać, kiedy uzna, że nadszedł odpowiedni moment.

"Pierwsza miłość" - data i godzina emisji 4254 odcinka

Odcinek 4254. serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w środę, 30 września 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie.