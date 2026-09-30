Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4260

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-09-30 8:26

W 4260 odcinku „Pierwszej miłości” Łucja zostanie zatrzymana w Berlinie przez polsko-niemiecką ekipę policji. Zrozpaczony Piotrek wybiegnie z kliniki i ruszy jej śladem. Nie będzie chciał czekać, aż sprawiedliwość wymierzą inni.

W poprzednim odcinku Klaudia i Jędrek próbowali uporać się z niezręczną pomyłką w zakładzie pogrzebowym. Kobieta, która przyszła na uroczystość żałobną, nie rozpoznała w zmarłej swojej babci. Lucynka poszła na badanie USG, aby poznać płeć dziecka. Przesłuchiwany bezdomny przyznał, że podstawiona Emi miała zwabić kogoś pod wskazany adres. Gdy Piotrek usłyszał, że chodzi o Melkę, natychmiast ruszył na pomoc ukochanej. Hubert czekał w Barbarianie na kolegów, by świętować wieczór kawalerski, a Krystian przy sąsiednim stoliku skonfrontował się z Łucją i zapędził ją w kozi róg. Co wydarzy się dalej?

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA

„Pierwsza miłość” odcinek 4260 - streszczenie

Dorota nie może znaleźć pracy przez przerwę w zatrudnieniu. Po kolejnej rozmowie kwalifikacyjnej wróci do domu przygnębiona. Artur dostrzeże w tej sytuacji szansę, by odzyskać choć odrobinę przychylności byłej. Paulina miała przeżyć najpiękniejszy dzień w swoim życiu, ale zamiast tego czeka ją bolesne rozczarowanie. Ślub się nie odbędzie, a ona samotnie spojrzy na pokrowiec z suknią. W Berlinie Łucję zatrzyma polsko-niemiecka ekipa policji. Kobieta będzie zadowolona, że udało jej się zemścić. Zrozpaczony Piotrek wybiegnie z kliniki, bo zechce dopaść Łucję i sam wymierzyć jej sprawiedliwość.

„Pierwsza miłość” odcinek 4260 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4260. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 8 października 2026 roku na antenie Polsatu. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00. Ważnym wątkiem będą losy Łucji i Piotrka.

Polecany artykuł:

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany na antenie Polsatu od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Bohaterów łączą rodzinne konflikty, przyjaźnie, romanse i sprawy zawodowe. W ich życiu nie brakuje rozstań, powrotów, zdrad, rodzinnych tajemnic ani kryminalnych intryg. Miejski Wrocław kontrastuje z barwnym Wadlewem, gdzie pojawiają się też lżejsze, komediowe wątki. W serialu występują m.in.:

  • Aneta Zając jako Marysia
  • Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
  • Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
  • Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
  • Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
  • Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
  • Karol Strasburger jako Karol Weksler
  • Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
  • Lech Dyblik jako Roman Kłosek
  • Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
  • Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
  • Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski
Piotrek wściekle szarpie starszego mężczyznę w biurze. O ich losach w Pierwszej miłości przeczytasz na SE Superseriale.
Galeria zdjęć 12