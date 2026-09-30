W poprzednim odcinku Klaudia i Jędrek próbowali uporać się z niezręczną pomyłką w zakładzie pogrzebowym. Kobieta, która przyszła na uroczystość żałobną, nie rozpoznała w zmarłej swojej babci. Lucynka poszła na badanie USG, aby poznać płeć dziecka. Przesłuchiwany bezdomny przyznał, że podstawiona Emi miała zwabić kogoś pod wskazany adres. Gdy Piotrek usłyszał, że chodzi o Melkę, natychmiast ruszył na pomoc ukochanej. Hubert czekał w Barbarianie na kolegów, by świętować wieczór kawalerski, a Krystian przy sąsiednim stoliku skonfrontował się z Łucją i zapędził ją w kozi róg. Co wydarzy się dalej?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4260 - streszczenie

Dorota nie może znaleźć pracy przez przerwę w zatrudnieniu. Po kolejnej rozmowie kwalifikacyjnej wróci do domu przygnębiona. Artur dostrzeże w tej sytuacji szansę, by odzyskać choć odrobinę przychylności byłej. Paulina miała przeżyć najpiękniejszy dzień w swoim życiu, ale zamiast tego czeka ją bolesne rozczarowanie. Ślub się nie odbędzie, a ona samotnie spojrzy na pokrowiec z suknią. W Berlinie Łucję zatrzyma polsko-niemiecka ekipa policji. Kobieta będzie zadowolona, że udało jej się zemścić. Zrozpaczony Piotrek wybiegnie z kliniki, bo zechce dopaść Łucję i sam wymierzyć jej sprawiedliwość.

„Pierwsza miłość” odcinek 4260 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4260. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 8 października 2026 roku na antenie Polsatu. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00. Ważnym wątkiem będą losy Łucji i Piotrka.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany na antenie Polsatu od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Bohaterów łączą rodzinne konflikty, przyjaźnie, romanse i sprawy zawodowe. W ich życiu nie brakuje rozstań, powrotów, zdrad, rodzinnych tajemnic ani kryminalnych intryg. Miejski Wrocław kontrastuje z barwnym Wadlewem, gdzie pojawiają się też lżejsze, komediowe wątki. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski