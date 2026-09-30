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W poprzednim odcinku Klaudia i Jędrek próbowali uporać się z niezręczną pomyłką w zakładzie pogrzebowym. Kobieta, która przyszła na uroczystość żałobną, nie rozpoznała w zmarłej swojej babci. Lucynka poszła na badanie USG, aby poznać płeć dziecka. Przesłuchiwany bezdomny przyznał, że podstawiona Emi miała zwabić kogoś pod wskazany adres. Gdy Piotrek usłyszał, że chodzi o Melkę, natychmiast ruszył na pomoc ukochanej. Hubert czekał w Barbarianie na kolegów, by świętować wieczór kawalerski, a Krystian przy sąsiednim stoliku skonfrontował się z Łucją i zapędził ją w kozi róg. Co wydarzy się dalej?
„Pierwsza miłość” odcinek 4260 - streszczenie
Dorota nie może znaleźć pracy przez przerwę w zatrudnieniu. Po kolejnej rozmowie kwalifikacyjnej wróci do domu przygnębiona. Artur dostrzeże w tej sytuacji szansę, by odzyskać choć odrobinę przychylności byłej. Paulina miała przeżyć najpiękniejszy dzień w swoim życiu, ale zamiast tego czeka ją bolesne rozczarowanie. Ślub się nie odbędzie, a ona samotnie spojrzy na pokrowiec z suknią. W Berlinie Łucję zatrzyma polsko-niemiecka ekipa policji. Kobieta będzie zadowolona, że udało jej się zemścić. Zrozpaczony Piotrek wybiegnie z kliniki, bo zechce dopaść Łucję i sam wymierzyć jej sprawiedliwość.
„Pierwsza miłość” odcinek 4260 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4260. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany 8 października 2026 roku na antenie Polsatu. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00. Ważnym wątkiem będą losy Łucji i Piotrka.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany na antenie Polsatu od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Bohaterów łączą rodzinne konflikty, przyjaźnie, romanse i sprawy zawodowe. W ich życiu nie brakuje rozstań, powrotów, zdrad, rodzinnych tajemnic ani kryminalnych intryg. Miejski Wrocław kontrastuje z barwnym Wadlewem, gdzie pojawiają się też lżejsze, komediowe wątki. W serialu występują m.in.:
- Aneta Zając jako Marysia
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Lech Dyblik jako Roman Kłosek
- Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
- Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
- Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski