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W poprzednim odcinku Anastazja, przebywająca w szpitalu, wściekła się na Wiolę i zażądała wypisu. Załamana żona Andrzeja poprosiła Igora o wsparcie, a Ania martwiła się o Nowaka. Nie miała pojęcia, że jej ukochany bierze udział w policyjnej prowokacji wymierzonej w narkotykowego dilera. Leon miał posłużyć policji za przynętę. Damian zdenerwował się, gdy dowiedział się, że Monika bez porozumienia z nim złożyła wniosek o kredyt na upatrzone mieszkanie. Cieślikowa poprosiła Renatę o pomoc, ale siostra nie mogła pożyczyć jej tak dużej sumy. Rozmowę kobiet usłyszał Zięba i zaproponował Renacie, że przekaże Monice darowiznę niemal równą kwocie zadatku. Tymczasem Halinka czatowała pod szkołą Danki, chcąc odkryć, co łączy Janusza z Bednarczuk. Gdy zobaczyła ukochanego w objęciach Tereski, była pewna, że wreszcie poznała prawdę.
„Na Wspólnej” odcinek 4291 - streszczenie
Leśniewska odmówi poprowadzenia programu z udziałem altmedowego guru, którego uważa za oszusta. Fabian będzie jednak przekonany, że kontrowersyjny gość przyciągnie do stacji nowych widzów. Judyta powie Marcie, że szef poprosił ją, by zastąpiła ją w roli gospodyni show, i nie mogła odmówić. W rozmowie Bradeckiej z Krawcem wyjdą jednak na jaw jej prawdziwe intencje. Fabian będzie zadowolony z obrotu spraw i spróbuje pocałować Judytę. Janusz, załamany kryzysem w relacji z Halinką, nie będzie chciał przystąpić do matury z polskiego. Teresa spróbuje przekonać go, by zmienił zdanie. Danka powie Dębkowej, że wszystkie działania Korby wynikały z miłości do ukochanej. Mąż Bednarczukowej zaskoczy ją na randce. Anka przekona Igora, by zgodził się na spotkanie Julki z Leonem, który pomógł schwytać dilera. Przed ośrodkiem Nowak zobaczy, jak inny uzależniony częstuje jego córkę papierosami. Kiedy Igor będzie rozmawiał z terapeutą Julki, Nowakówna i Juszczyk przekonają się, że wciąż są sobie bliscy.
„Na Wspólnej” odcinek 4291 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4291. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października 2026 roku, w TVN. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:15. Marta odmówi poprowadzenia programu, a jej miejsce zajmie Judyta. Ta decyzja szybko wywoła zamieszanie w stacji.
„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Losy kilku powiązanych ze sobą rodzin splatają się w codziennych sprawach, konfliktach, problemach w związkach i trudnych decyzjach. Bohaterowie mierzą się też z chorobami, zdradami oraz powrotami, które często zmieniają ich relacje. W serialu występują m.in.:
- Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba
- Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc
- Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik
- Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik
- Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska
- Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny
- Robert Kudelski jako Michał Brzozowski
- Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer
- Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska
- Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska
- Jakub Wesołowski jako Igor Nowak
- Lucyna Malec jako Danuta Zimińska
- Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński
- Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka
- Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg