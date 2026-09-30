Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4291

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-09-30 8:11

W 4291. odcinku „Na Wspólnej” Marta nie zgodzi się poprowadzić programu z kontrowersyjnym guru. Jej miejsce zajmie Judyta, która szybko wzbudzi podejrzenia. Gdy wyjdą na jaw jej prawdziwe intencje, sytuacja w stacji mocno się skomplikuje. Fabian, zadowolony z takiego obrotu spraw, posunie się o krok za daleko.

W poprzednim odcinku Anastazja, przebywająca w szpitalu, wściekła się na Wiolę i zażądała wypisu. Załamana żona Andrzeja poprosiła Igora o wsparcie, a Ania martwiła się o Nowaka. Nie miała pojęcia, że jej ukochany bierze udział w policyjnej prowokacji wymierzonej w narkotykowego dilera. Leon miał posłużyć policji za przynętę. Damian zdenerwował się, gdy dowiedział się, że Monika bez porozumienia z nim złożyła wniosek o kredyt na upatrzone mieszkanie. Cieślikowa poprosiła Renatę o pomoc, ale siostra nie mogła pożyczyć jej tak dużej sumy. Rozmowę kobiet usłyszał Zięba i zaproponował Renacie, że przekaże Monice darowiznę niemal równą kwocie zadatku. Tymczasem Halinka czatowała pod szkołą Danki, chcąc odkryć, co łączy Janusza z Bednarczuk. Gdy zobaczyła ukochanego w objęciach Tereski, była pewna, że wreszcie poznała prawdę.

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„Na Wspólnej” odcinek 4291 - streszczenie

Leśniewska odmówi poprowadzenia programu z udziałem altmedowego guru, którego uważa za oszusta. Fabian będzie jednak przekonany, że kontrowersyjny gość przyciągnie do stacji nowych widzów. Judyta powie Marcie, że szef poprosił ją, by zastąpiła ją w roli gospodyni show, i nie mogła odmówić. W rozmowie Bradeckiej z Krawcem wyjdą jednak na jaw jej prawdziwe intencje. Fabian będzie zadowolony z obrotu spraw i spróbuje pocałować Judytę. Janusz, załamany kryzysem w relacji z Halinką, nie będzie chciał przystąpić do matury z polskiego. Teresa spróbuje przekonać go, by zmienił zdanie. Danka powie Dębkowej, że wszystkie działania Korby wynikały z miłości do ukochanej. Mąż Bednarczukowej zaskoczy ją na randce. Anka przekona Igora, by zgodził się na spotkanie Julki z Leonem, który pomógł schwytać dilera. Przed ośrodkiem Nowak zobaczy, jak inny uzależniony częstuje jego córkę papierosami. Kiedy Igor będzie rozmawiał z terapeutą Julki, Nowakówna i Juszczyk przekonają się, że wciąż są sobie bliscy.

„Na Wspólnej” odcinek 4291 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4291. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października 2026 roku, w TVN. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:15. Marta odmówi poprowadzenia programu, a jej miejsce zajmie Judyta. Ta decyzja szybko wywoła zamieszanie w stacji.

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„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Losy kilku powiązanych ze sobą rodzin splatają się w codziennych sprawach, konfliktach, problemach w związkach i trudnych decyzjach. Bohaterowie mierzą się też z chorobami, zdradami oraz powrotami, które często zmieniają ich relacje. W serialu występują m.in.:

  • Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba
  • Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc
  • Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik
  • Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik
  • Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska
  • Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny
  • Robert Kudelski jako Michał Brzozowski
  • Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer
  • Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska
  • Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska
  • Jakub Wesołowski jako Igor Nowak
  • Lucyna Malec jako Danuta Zimińska
  • Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński
  • Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka
  • Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg
Uśmiechnięta Judyta Bradecka i spoglądający na nią Fabian. O ich relacji w serialu Na Wspólnej przeczytasz na SE Superseriale.
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