W poprzednim odcinku Anastazja, przebywająca w szpitalu, wściekła się na Wiolę i zażądała wypisu. Załamana żona Andrzeja poprosiła Igora o wsparcie, a Ania martwiła się o Nowaka. Nie miała pojęcia, że jej ukochany bierze udział w policyjnej prowokacji wymierzonej w narkotykowego dilera. Leon miał posłużyć policji za przynętę. Damian zdenerwował się, gdy dowiedział się, że Monika bez porozumienia z nim złożyła wniosek o kredyt na upatrzone mieszkanie. Cieślikowa poprosiła Renatę o pomoc, ale siostra nie mogła pożyczyć jej tak dużej sumy. Rozmowę kobiet usłyszał Zięba i zaproponował Renacie, że przekaże Monice darowiznę niemal równą kwocie zadatku. Tymczasem Halinka czatowała pod szkołą Danki, chcąc odkryć, co łączy Janusza z Bednarczuk. Gdy zobaczyła ukochanego w objęciach Tereski, była pewna, że wreszcie poznała prawdę.

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„Na Wspólnej” odcinek 4291 - streszczenie

Leśniewska odmówi poprowadzenia programu z udziałem altmedowego guru, którego uważa za oszusta. Fabian będzie jednak przekonany, że kontrowersyjny gość przyciągnie do stacji nowych widzów. Judyta powie Marcie, że szef poprosił ją, by zastąpiła ją w roli gospodyni show, i nie mogła odmówić. W rozmowie Bradeckiej z Krawcem wyjdą jednak na jaw jej prawdziwe intencje. Fabian będzie zadowolony z obrotu spraw i spróbuje pocałować Judytę. Janusz, załamany kryzysem w relacji z Halinką, nie będzie chciał przystąpić do matury z polskiego. Teresa spróbuje przekonać go, by zmienił zdanie. Danka powie Dębkowej, że wszystkie działania Korby wynikały z miłości do ukochanej. Mąż Bednarczukowej zaskoczy ją na randce. Anka przekona Igora, by zgodził się na spotkanie Julki z Leonem, który pomógł schwytać dilera. Przed ośrodkiem Nowak zobaczy, jak inny uzależniony częstuje jego córkę papierosami. Kiedy Igor będzie rozmawiał z terapeutą Julki, Nowakówna i Juszczyk przekonają się, że wciąż są sobie bliscy.

„Na Wspólnej” odcinek 4291 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4291. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października 2026 roku, w TVN. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:15. Marta odmówi poprowadzenia programu, a jej miejsce zajmie Judyta. Ta decyzja szybko wywoła zamieszanie w stacji.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Losy kilku powiązanych ze sobą rodzin splatają się w codziennych sprawach, konfliktach, problemach w związkach i trudnych decyzjach. Bohaterowie mierzą się też z chorobami, zdradami oraz powrotami, które często zmieniają ich relacje. W serialu występują m.in.:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg