W poprzednim odcinku Jagoda Kalska odwiedziła mamę razem z Weroniką i oświadczyła, że przyzna się policji do zranienia ojca w jej obronie. Matka próbowała odwieść ją od tej decyzji, ale dziewczyna nie zmieniła zdania. Jagoda poszła na komendę z Olszewską i Roztocką, a jej poruszające zeznanie przyjął Tadeusiak. Policjant nie rozumiał, dlaczego tak długo ukrywała prawdę. Marta i Fabian rozmawiali w programie z matką chłopca, który po potrąceniu przez samochód porusza się na wózku. Fabian niespodziewanie zaprosił do studia sprawcę wypadku, ale matka dziecka nie chciała słuchać jego przeprosin. Leśniewska była oburzona zachowaniem kolegi. Bogdan przywiózł ze Szwajcarii córeczkę Michalinkę, która pomogła Włodkowi i Dorocie wybrać kolory do odnowienia baru. Dziewczynka oznajmiła, że chce zamieszkać z tatą, więc szczęśliwy Berg postanowił namówić Joannę na powrót.

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„Na Wspólnej” odcinek 4289 - streszczenie

W redakcji Igor spotka Wiolę, którą poznał w ośrodku leczenia uzależnień. Smolny powie mu o śmierci młodej narkomanki, a przerażona Wiola pomyśli, że chodzi o Anastazję. Razem z Igorem pojedzie na miejsce zdarzenia. Tam okaże się, że jej córka żyje, ale na jej oczach zmarła koleżanka dziewczyny. Wiola postanowi zabrać Anastazję na odwyk, lecz córka zacznie uciekać i wpadnie pod nadjeżdżający samochód. Baliszewski będzie zachwycony wzrostem oglądalności stacji po wybryku Fabiana. Krawiec zaproponuje, by zaprosić specjalistę medycyny niekonwencjonalnej, który mimo braku kierunkowego wykształcenia cieszy się wielką popularnością w sieci. Marta będzie jednak przeciwna temu pomysłowi. Strona Stefanka ze zdjęciami braciszka będzie zbierać coraz więcej polubień. Monika i Damian będą mieli dość imprezujących sąsiadów. Monika zechce przeprowadzić się do mieszkania, które oferuje Michał, ale Damian nie będzie do tego przekonany. Szczególnie że musieliby wpłacić zadatek w wysokości 100 tysięcy złotych.

„Na Wspólnej” odcinek 4289 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4289. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany 6 października 2026 roku o godzinie 20:15. Serial będzie można oglądać na antenie TVN. Wiola ruszy wtedy na poszukiwania Anastazji, a ich spotkanie szybko zamieni się w dramat.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich życie toczą rodzinne konflikty, problemy w związkach, sprawy zawodowe, choroby, zdrady i niespodziewane powroty. Losy kilku powiązanych ze sobą rodzin splatają się tu ze zwykłymi codziennymi sprawami i poważnymi dramatami. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg