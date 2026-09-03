Na Wspólnej, odcinek 4283: Uzależniona Julka spróbuje uciec z odwyku! Igor zdecyduje się na zaskakujący krok - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4283 - czwartek, 24.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4283 odcinku "Na Wspólnej" po tygodniu terapii w zamkniętym ośrodku leczenia Julka zadzwoni do ojca i zacznie go błagać, aby ją stamtąd zabrał. Tym bardziej, że zacznie jej już doskwierać głód narkotykowy, a przecież na odwyku nie będzie miała jak sięgnąć po używki, bo dyrektora ośrodka do wychodnego nie przekona. I w tym przypadku będzie liczyć na ojca, który do tej pory jej ulegał, gdy udało jej się go zmanipulować.

Szczególnie, że w 4283 odcinku "Na Wspólnej" Igor faktycznie przyjedzie ją odwiedzić, a nawet wysłucha jej żali. Jednak i tym razem się nie złamie i wcale nie zdecyduje się jej stamtąd zabrać. Zwłaszcza, gdy dyrektor uświadomi go, że to wyłącznie objawy głodu narkotykowego i tylko terapia w zamkniętym ośrodku będzie mogła pomóc wyjść z nałogu jego córce.

Igor nie zabierze uzależnionej Julki z odwyku w 4283 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 4283 odcinku "Na Wspólnej" Nowak już doskonale będzie to wiedział. Zwłaszcza, ze przecież wcześniej zgodzi się, aby Julka miała terapię z domu i finalnie skończyło się to na tym, że jak tylko z niego wyszła, to od razu wróciła do nałogu. Igor nie będzie chciał kolejny raz popełniać tego błędu, dlatego ostatecznie zdecyduje się ją tam jednak zostawić.

Tym bardziej, gdy w 4283 odcinku "Na Wspólnej" na korytarzu ośrodka pozna jeszcze Wiolę (Tamara Arciuch), która także będzie walczyć o swoją uzależnioną córkę Anastazję (Alicja Matusiak). Brzozowska opowie Nowakowi o swojej historii, dzięki czemu Igor tylko utwierdzi się w tym, że Julka powinna tam zostać.

Nowak dopadnie dilera córki w 4283 odcinku "Na Wspólnej"?

Zwłaszcza, że jeszcze w 4283 odcinku "Na Wspólnej" w końcu uda mu się nawiązać kontakt z dilerem córki, do którego napisze już wcześniej z jej telefonu, gdy siłą przywiezie Julkę na odwyk. Jednak dopiero teraz doczeka się odpowiedzi, bo chłopak dopiero wróci z towarem, który będzie chciał sprzedać nastolatce.

W 4283 odcinku "Na Wspólnej" Igor postanowi zastawić na niego pułapkę i ostatecznie dopaść winnego tragedii córki jego i Wioli. Ale czy to mu się uda? Odpowiedź na to pytanie poznamy się już niebawem w kolejnych odcinkach!

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