Na Wspólnej, odcinek 4277: Uzależniona Julka znów zacznie brać! Nie wyjdzie z nałogu mimo terapii - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4277 - wtorek, 15.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4277 odcinku "Na Wspólnej" po 2 tygodniach abstynencji uzależniona Julka, za zgodą terapeuty, dostanie zgodę na powrót do szkoły. Tym bardziej, że nastolatka sama będzie tego chciała i zacznie stwarzać pozory, że jej stan faktycznie uległ poprawie. Do tego stopnia, że przeprosi nawet swoich bliskich, aby uśpić ich czujność, co w przypadku Igora jej się uda!

Zdradzamy, że już po pierwszej poprawie Nowak zacznie nalegać, aby Anka i Jaś (Kazio Wierzbicki) już wrócili do nich do domu, czemu jednak przeciwna będzie Ewa (Ewa Gawryluk). Jednak Igor wstawi się za córką. Tak samo jak w 4277 odcinku "Na Wspólnej" terapeuta da jej w końcu zielone światło na powrót do szkoły, wobec czego i Anka będzie sceptyczna. Tym bardziej, że będzie znać problem uzależnienia jak mało kto. Ale i jej ukochany nie posłucha!

Julka zażyje kolejne narkotyki w 4277 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4277 odcinku "Na Wspólnej" Igor będzie tak wierzył w skuteczność terapii Julki, że zgodzi się, aby ta poszła w końcu do szkoły. Nowak postanowi osobiście ją tam zawieźć i stamtąd ją odebrać. Tyle tylko, że nie będzie z nią w trakcie lekcji, na które uzależniona nastolatka wcale nie dotrze! A to dlatego, że po odjeździe ojca od razu poleci na spotkanie z dilerem.

W 4277 odcinku "Na Wspólnej" Nowakówna ponownie kupi od niego narkotyki, które niezwłocznie zażyje. Julka będzie już pod ich działaniem, gdy Igor zjawi się przed szkołą, aby ją odebrać i zawieźć z powrotem do domu. I wówczas stanie się dla niego jasne, że córka znów jest pod ich wpływem, a jego najbliżsi mieli co do niej rację.

Igor już nie odpuści uzależnionej córce w 4278 odcinku "Na Wspólnej"!

I w tej sytuacji w 4278 odcinku "Na Wspólnej" już nie będzie miał wyboru i postanowi zamknąć córkę w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień. Igor zda sobie sprawę, że inaczej już nie da rady jej pomóc. Tym bardziej, że Julka znów będzie na głodzie i kwestią czasu będzie aż ponownie zażyje narkotyki. Dlatego posunie się już do ostateczności.

Oczywiście, w 4278 odcinku "Na Wspólnej" uzależniona Julka nie będzie chciała zostać na odwyku, ale Igor już nie pozostawi jej wyboru. I tym razem się nie złamie, mimo, że córka będzie zapierać się nie tylko słowami, ale również rękami i nogami, aby tam nie trafić. Jednak już z marnym skutkiem, skoro inne lżejsze formy zawiodą.

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