Na Wspólnej. Znana aktorka w nowej czołówce! Kamilla Baar w obsadzie jako lekarka Oriana. Była ukochaną Nalepy - ZDJĘCIA

Zmiany w obsadzie "Na Wspólnej". Kim będzie Oriana Warska, którą zagra Kamilla Baar?

W nowej czołówce "Na Wspólnej" pojawiła się już Kamilla Baar, która jako lekarka - kardiolożka Oriana Warska, pojawi się w premierowych odcinków dopiero w październiku. Kim będzie Oriana? Czy nowa bohaterka zostanie w obsadzie "Na Wspólnej" na dłużej? Produkcja zapowiada, że pojawienie się Oriany może być jednym z ciekawszych wątków sezonu jesienią.

Kamilla Baar, która ma szczęście do ról lekarek, bo wcześniej grała już uwielbianą Hanę Goldberg w "Na dobre i na złe" czy Magdę w "Echo serca", uchyliła rąbka tajemnicy, że jako Oriana Warska trafi w sam środek szpitalnej burzy. Stanie do ostrej rywalizacji z Lwem Nalepą o stanowisko zastępcy dyrektora do spraw medycznych.

Starcie Oriany i Nalepy od początku w "Na Wspólnej" zapowiada się na pełne napięcia, bo oboje mają mocne charaktery, ambicje i przekonanie, że wiedzą, co będzie najlepsze dla szpitala. Poza tym szybko wyjdzie na jaw, że Lew i Nalepa kiedyś byli kochankami.

- Kardiolog Oriana przyjeżdża tutaj w tajemniczym uczuciowym wątku związanym z Lwem Nalepą. To jest bardzo ciekawe, bo moja bohaterka jest pionierką w takich operacjach kardiologicznych, które są wykonywane w Ameryce, a ona przywozi tę wiedzę do Polski. Właśnie tutaj, w tym warszawskim szpitalu, gdzie pracuje Lew Nalepa, ona ma szansę tę swoją pokazową operację przeprowadzić. No i przecinają się te ich ścieżki. Zostaje w zespole, bo jest bardzo dobra w tym, co robi. Wiemy, że Oriana ma za sobą bardzo trudne, kobiece, dramatyczne przeżycia. I na pewno jest to osoba z przeszłością. Tyle mogę powiedzieć, myślę, że nie warto więcej... - zapowiedziała Kamilla Baar.

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Tak rozwinie się wątek Oriany Warskiej w "Na Wspólnej"

Nowa bohaterka "Na Wspólnej", Oriana Warska to wybitna kardiochirurg z dużym, międzynarodowym doświadczeniem, która przez lata pracowała w Stanach Zjednoczonych i zdobywała uznanie w świecie medycyny. Ale Lew Nalepa zna także inne oblicze Oriany, z którą kiedyś wiązał go romans. To Oriana wygra rywalizację o stanowisko dyrektora w szpitalu. Zostanie w nim na stałe i szybko zacznie odciskać swoje piętno na codzienności zespołu. Relacja Oriany z Nalepą wprowadzi zamieszanie w życie ich bliskich – Weroniki (Renata Dancewicz) oraz Zbyszka, męża Warskiej.

Kamilla Baar prywatnie. W obsadzie "Na Wspólnej" gra też jej były partner

Prywatnie Kamilla Baar była żoną aktora Wojciecha Solarza, z którym rozwiodła się w 2009 roku. Ze związku z aktorem Wojciechem Błachem ma 15-letniego syna Bruna. Na planie "Na Wspólnej" Kamilla Baar będzie spotykać byłego partnera, bo Wojciech Błach od lat występuje w roli Wojtka Szulca. W 2015 roku Kamilla Baar wzięła kolejny ślub. Poślubiła adwokata Piotra Kochańskiego, lecz ich małżeństwo zakończyło się rozwodem w marcu 2021 roku.

Na Wspólnej. Nowa czołówka od września! Będą zmiany w obsadzie

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