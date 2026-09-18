M jak miłość. Joanna będzie w ciąży z Arturem? Taki scenariusz jest możliwy, bo Dominika Sakowicz naprawdę spodziewa się dziecka!

Taki będzie ciąg dalszy romansu Artura i Joanny w "M jak miłość"! Marysia go popędzi

Dominika Sakowicz i Robert Moskwa gościli w programie "Pytanie na śniadanie", gdzie podzielili się z widzami, z czym muszą się zmierzyć, od kiedy romans Joanny i Artura zaczął wzbudzać ogromne emocje! Wśród licznych fanów serialu przeważają tacy, którzy potępiają Rogowskiego za to, że zdradził Marysię, zakochał się w dużo młodszej kobiecie i dla niej rozbije rodzinę.

Bo wiadomo już, że w 1945 odcinku "M jak miłość", którego emisja w poniedziałek, 5 października 2026 r., nastąpi koniec Marysi i Artura! Właśnie wtedy zdradzona żona odkryje prawdę, przyłapie Artura na pocałunkach z Joanna. Łatwo się domyślić, jaki będzie ciąg dalszy. Marysia wypędzi Artura z domu, a on odejdzie do Joanny. To jednak dopiero początek szokujących zwrotów akcji u Rogowskich. Powód?

Ciąża Dominiki Sakowicz wpłynie na dalsze losy Joanny w "M jak miłość"

Ciąża Dominiki Sakowicz, która gra w "M jak miłość", nie ukrywając wcale, że za kilka miesięcy urodzi pierwsze dziecko! To oznacza, że Joanna też będzie w ciąży z Arturem, że Rogowski znów zostanie ojcem i dziecko na zawsze ich połączy?

Póki co aktorzy i produkcja "M jak miłość" trzymają to w tajemnicy, ale taki scenariusz jest możliwy. Bo 31-letnia aktorka na pewno nie odejdzie z obsady "M jak miłość" aż do porodu!

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Dominika Sakowicz w "Pytaniu na śniadanie" ani słowem nie wspomniała o ciąży Joanny w "M jak miłość", ale ujawniła, że często dostaje od widzów negatywne komentarze odnośnie jej bohaterki. Ale zdarzają się i takie, które bezpośrednio dotykają prywatności aktorki. - Mam takie zrywy emocjonalne, że mam ochotę coś powiedzieć do tego telefonu. Najbardziej dotyka mnie jakiś mój prywatny temat. Jestem aktualnie w ciąży, nie ukrywam tego, więc można to powiedzieć wszem i wobec. Jeżeli ktoś zahacza o ten temat prywatny, to tutaj odpowiadam. A wręcz potrafię coś odpisać i blokuję! Nie ma, krótko!

M jak miłość ZWIASTUN. Joanna uprzedzi Artura, że będzie o niego walczyć! Marysia z nią nie wygra