M jak miłość, odcinek 1945: Tajemnica ojczyma Franka. Potwór Malicki zdradzi prawdę będąc w areszcie

Malicki odezwie się do Franka z aresztu

Franek będzie miał nadzieję, że po wydarzeniach z poprzedniego sezonu wreszcie uwolnił się od ojczyma. Malicki trafił za kratki po tym, jak zmuszał chłopca do kradzieży i groził, że zrobi krzywdę Dorocie (Iwona Rejzner). Franek długo bał się powiedzieć Bartkowi (Arkadiusz Smoleński), co naprawdę się działo. W końcu Lisiecki uratował przybranego syna przed Malickim. Podczas konfrontacji nad rzeką sam został zaatakowany nożem i ranny w rękę. Dopiero wtedy Franek odważył się opowiedzieć o wszystkim i uwierzył, że Bartek naprawdę traktuje go jak syna... Wcześniej miał wątpliwości, czy mąż Doroty w ogóle go akceptuje. Na szczęście sprawy przyjęły dobry obrót. Czy do daszu?

Ojczym Franka zdradzi swoją tajemnicę? Nagle będzie chciał wyjawić prawdę

W 1945 odcinku "M jak miłość" okaże się jednak, że Malicki nie zamierza całkowicie zniknąć z życia chłopca. Z aresztu wyśle Frankowi wiadomość, w której zapowie, że chce zdradzić mu pewną tajemnicę. Franek będzie wyraźnie zaniepokojony i opowie o wszystkim Bartkowi. Tym razem nie ukryje przed Lisieckimi, że podejrzany mężczyzna znów szuka kontaktu i czegoś chce. Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie Malicki będzie chciał wyjawić, ale jego słowa sprawią, że przeszłość Franka ponownie wróci do rodziny Lisieckich.

Dorota z Bartkiem znów wpadną w kłopoty?

Bartek z pewnością nie pozwoli, żeby chłopiec został z tym sam. Tym bardziej że doskonale pamięta, jak bardzo Franek bał się ojczyma i jak długo ukrywał przed rodziną jego groźby. Tym razem Malicki może jednak posiadać informację, której Franek sam się nie spodziewa... Czy chodzi o coś z przeszłości chłopaka? Rodzinny sekret, który został ukryty? To wyjdzie na jaw niebawem.

Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1945 "M jak miłość" będzie miał emisję w poniedziałek, 5 października 2026, o godz. 20.50 w TVP2.