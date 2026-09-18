M jak miłość, odcinek 1946: Nowy chłopak Basi? To on zwróci jej uwagę na weselu Natalki i Adama - ZDJĘCIA

Basia pozna nowego chłopaka na weselu Natalki w "M jak miłość"

W 1946 odcinku "M jak miłość" Basia pojawi się na weselu Natalki i Adama. Młodzi będą świętować swój wielki dzień w Siedlisku, a wieczorem Mateusz Mostowiak (Rafał Kowalski) zabierze tam przyjaciół i właśnie to będzie przełomowe. Wspólna zabawa szybko okaże się dla Basi czymś więcej niż tylko okazją do spędzenia czasu z bliskimi Mateusza.

Podczas wesela uwagę Rogowskiej zwróci Janek Winiar (Jakub Sirko). Na razie nie wiadomo, dokąd zaprowadzi ich znajomość, ale wszystko wskazuje na to, że Basia może po raz kolejny zainteresować się kimś, kto pojawi się w jej otoczeniu. Czy właśnie na weselu Natalki rozpocznie się jej kolejna historia miłosna?

Basia Rogowska ma już za sobą kilka miłosnych historii

Nie byłby to zresztą pierwszy raz, gdy w życiu Basi pojawi się chłopak, który szybko stanie się dla niej kimś ważnym. Rogowska ma już za sobą kilka uczuciowych historii. Jedną z ważniejszych relacji była ta z Michałem (Igor Pawłowski), starszym od niej piłkarzem. Ich związek zakończył się w trudnych okolicznościach. Michał chciał, by Basia zrobiła kolejny krok w ich relacji, na który nie była gotowa. Kiedy Rogowska odmówiła i jasno powiedziała, że nie zamierza robić niczego wbrew sobie, chłopak ją zostawił. Basia bardzo to przeżyła i zrozumiała, że zakochała się w kimś, kto miał wobec niej inne oczekiwania.

Sporo wcześniej w jej życiu pojawił się także Dawid (Iwo Wiciński). Ich relacja również nie przerodziła się w trwały, mocny związek, a Dawid ostatecznie wyjechał do Bostonu. Co jakiś czas na drodze Basi pojawia się więc ktoś, kto staje się jej bliższy, ale żadna z tych historii nie zakończyła się dotąd szczęśliwym związkiem na stałe. Nic zresztą dziwnego, skoro córka Rogowskich jest nadal bardzo młoda.

Basia znów się zakocha? Na weselu zwróci uwagę na młodego Winiara

W 1946 odcinku "M jak miłość" może się to jednak zmienić. Nowy chłopak, którego Basia spotka na weselu Natalki i Adama, zwróci jej uwagę podczas wspólnej zabawy. Na razie trudno mówić o nowej miłości, ale pierwsze zainteresowanie może być początkiem kolejnego uczuciowego wątku.

Co ciekawe, sam Janek także ma swoje zawirowania, bo nie da się ukryć, że jest coraz bliżej z Matyldą (Klementyna Lamort). Od dawna są przyjaciółmi, ale ich relacja zacznie wyraźnie zmierzać w stronę czegoś więcej... To może mieć więc wpływ na to, co ewentualnie może wydarzyć się z Winiarem i Basią. Kiedy w grę wejdą uczucia, wszystko może się zdarzyć.

Kiedy 1946 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1946 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 6 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2