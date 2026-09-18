M jak miłość, odcinek 1946: Zdradzona Marysia na ślubie Natalki zrobi dobrą minę do złej gry. Nie powie rodzinie o odejściu od Artura

Marysia tuż po zdradzie Artura będzie musiała cieszyć się ze ślubu Natalki

W 1946 odcinku "M jak miłość" Marysia znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej. Będzie świeżo po odkryciu zdrady Artura, a z drugiej strony czeka ją ważny dzień w życiu Natalki. Rogowska nie będzie mogła pozwolić sobie na rozpamiętywanie tego, co zobaczyła w przychodni, bo Natalka będzie przygotowywała się do ślubu z Adamem (Patryk Szwichtenberg). Marysia znajdzie się przy niej w najważniejszych chwilach przed ceremonią. Pomoże bratanicy, wesprze ją i spróbuje uczestniczyć w rodzinnej radości. Problem w tym, że sama będzie miała w głowie przede wszystkim zdradę męża.

Jeszcze niedawno Marysia mogła wierzyć, że kryzys w jej małżeństwie da się zażegnać. Artur coraz bardziej się jednak oddalał, a jego relacja z Joanną przestała być niewinnym zauroczeniem. W 1945 odcinku "M jak miłość" prawda w końcu wyjdzie na jaw, gdy Marysia przyłapie męża z kochanką w przychodni.

Zdradzona Marysia zrobi dobrą minę do złej gry na ślubie Natalki

Marysia nie będzie chciała, aby jej osobiste problemy odebrały Natalce najważniejszy dzień w życiu. Wszystko wskazuje więc na to, że w 1946 odcinku "M jak miłość" zrobi dobrą minę do złej gry. Będzie musiała ukryć przed rodziną, jak bardzo cierpi po tym, co zrobił jej Artur. Nie będzie to jednak łatwe. Marysia nie tylko pojawi się na ślubie Natalki tuż po odkryciu zdrady, ale jeszcze będzie musiała spotkać tam własnego męża. Artur również zjawi się na uroczystości, a w siedlisku pojawią się także Agnes (Amanda Mincewicz) i Basia (Karina Woźniak). Ich spotkanie będzie więc praktycznie nieuniknione.

Marysia nie powie rodzinie, że odchodzi od Artura?

Najbardziej bolesne będzie to, że Marysia będzie musiała uczestniczyć w rodzinnym święcie, choć sama właśnie straciła poczucie bezpieczeństwa, które dawało jej małżeństwo z Arturem. Nie wiadomo jeszcze, kiedy i w jaki sposób zdecyduje się powiedzieć bliskim o zdradzie. W 1946 odcinku "M jak miłość" najwyraźniej postawi jednak szczęście Natalki ponad własnymi problemami.

Kiedy 1946 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1946 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 6 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2