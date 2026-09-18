M jak miłość, odcinek 1941: Joanna powie Arturowi o dziecku wielkiej miłości! Widzi w Rogowskim swojego ojca, który zginął w wypadku? - ZDJĘCIA

Joanna nie zatrzyma Artura przy sobie w 1941 odcinku "M jak miłość" w hotelu w Berlinie!

Romans Joanny i Artura rozkwitnie w 1941 odcinku "M jak miłość" podczas sekretnego wyjazdu na sympozjum medyczne do Berlina! Za dnia kochankowie będą brali udział w konferencjach, ale noce spędzą na miłosnych igraszkach w hotelu! Będą się tak świetnie bawić, że Joanna fatalnie przyjmie zapowiedź Artura, że musi wrócić do Marysi (Małgorzata Pieńkowska). Obsesyjnie spróbuje go przy sobie zatrzymać, wręczając romantyczny dowód miłości - pamiątkę po rodzicach!

Rogowski w 1941 odcinku "M jak miłość" dostanie od młodziutkiej kochanki płytę, którą przed laty ojciec podarował matce. Z piękną dedykacją:

„Dla mojej Największej Miłości. Zawsze będę Cię kochać”

Choć Artur nie będzie chciał przyjął prezentu od Joanny, ona nie przyjmie odmowy. Jakby chciała mu pokazać, że teraz to ona będzie decydowała, jak rozwinie się ich romans!

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Historia miłości rodziców Joanny wyjdzie na jaw w 1941 odcinku "M jak miłość"

W drodze z Berlina do Grabiny w 1941 odcinku "M jak miłość" Arturowi nie da spokoju dedykacja ojca Joanny dla matki. Postanowi więc ustalić, co się za tym kryje i jak wyglądała historia miłości rodziców Dobrzańskiej.

- Mogę cię o coś zapytać?

- O co tylko chcesz...

- Bo zaintrygowała mnie ta dedykacja na płycie, którą twój tato dał twojej mamie. I czuję, że kryje się za tym jakaś romantyczna historia, więc jeśli to nie tajemnica, to może powiesz coś...

Artur jak ojciec Joanny w 1941 odcinku "M jak miłość". On też zostawił żonę i dzieci dla jej matki!

Po raz pierwszy Joanna w 1941 odcinku "M jak miłość" poruszy z Arturem temat swojej rodziny. Dotąd nic o niej nie wiedział! Jest w niej szaleńczo zakochany, ale nie ma pojęcia, co działo się w życiu Joanny w ostatnich latach, z kim była, kim byli jej rodzice, jak wyglądała jej przeszłość. Po tym, co usłyszy Rogowski stanie się jasne, że matka Joanny też zniszczyła małżeństwo ojca, rozdzieliła go z pierwszą żoną i dwójką dzieci. Dobrzańska poszła więc w jej ślady.

- Mój tata był dużo starszy od mojej mamy. Był jej wykładowcą. Jak się poznali, to miał rodzinę, dwójkę dzieci. Jak to zazwyczaj w takich sytuacjach bywa, nie potrafił podjąć decyzji... Więc moja mama zrezygnowała z uczelni, bo nie potrafiła tego znieść, ale wszystko potoczyło się zupełnie inaczej, jak sobie zakładali... I spotkali się raz jeszcze. Zrozumieli, że nie potrafią bez siebie żyć...A niedługo potem na świecie pojawiłam się ja! Dziecko wielkiej miłości... No i dwa lata później mój tata zginął w wypadku. Mieli tak mało czasu... - wyzna Joanna.

- Widzisz Artur, ja rozumiem, co ty do mnie mówisz, rozumiem doskonale... Nie możesz, nie chcesz zostawić Marysi. Tylko ostrzegam cię lojalnie, że ja się nie poddam tak łatwo i będę o ciebie walczyć. Bo taka miłość zdarza się raz na całe życie. Ja to wiem... - doda kochanka Artura.

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Kiedy 1941 odcinku "M jak miłość" w TVP?

Odcinek 1941 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 21 września 2026 r. o godz. 20.50 w TVP2.

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