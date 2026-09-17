M jak miłość, odcinek 1941: Artur w łóżku z Joanną nagle przerwie ich igraszki! Obsesja kochanki tylko się nasili - ZDJĘCIA

Artur z Joanną w łóżku w 1941 odcinku "M jak miłość"

Chociaż romans Rogowskiego w "M jak miłość" trwa w najlepsze, dotąd nie pozwalał sobie na nocki z kochanką. Jednak wspólny wyjazd z lekarką do Berlina otworzy im drzwi do bycia sam na sam. Po nocy Artur uzna jednak, że musi wracać do Grabiny. Stęskniona Marysia wyśle mu nawet smsa z przypomnieniem o lekach, a Rogowski odpisze małżonce zupełnie tak, jakby nic się nie działo.

Tymczasem dla Joanny noc w Berlinie będzie przełomowa. Da jej poczucie, że warto walczyć o miłość do Artura. Lekarka przygotuje nawet prezent dla lekarza, który będzie cichym wyznaniem miłości... Jednak Artur w 1941 odcinku "M jak miłość" spróbuje urwać schadzkę.

Artur poinformuje Joannę, że wraca do żony i bliskich

Kiedy Rogowski da kochance do zrozumienia, że wraca do Polski, nie będzie uczestniczył w dalszych panelach na konferencji, ona nagle znów się nakręci. Wyciągnie intymny prezent dla kochanka, który będzie niemym wyznaniem miłości. To płyta winylowa i to z cytatem miłosnym, która jest pamiątką rodzinną.

- (...) Ty zostań, dobrze? Ja nie chcę żebyś przeze mnie straciła całe sympozjum. Jutro rano na spokojnie na pewno znajdziesz jakiś pociąg, wygodnie, bezpiecznie - Artur da do zrozumienia, że wraca wcześniej do bliskich, bo tak obiecał. - Mam dla ciebie prezent. Miałam dać ci go jutro, ale skoro uciekasz już dzisiaj...

Sytuacja stanie się coraz bardziej niezręczna, a kulminacją będzie wpakowanie się Joanny do samochodu Artura. Mimo jego próśb, kobieta wejdzie do auta, by wrócić do Polski z lekarzem. Nie złapie pociągu następnego dnia, tak jak poradzi Artur.

- Myślałeś, że zrezygnuję ze wspólnego powrotu? Z tych kilku godzin spędzonych z tobą? To dla mnie ważniejsze niż jakikolwiek wykład świata - uzna bezceremonialnie Joanna.

I to również nie koniec, bo zakochana lekarka tego samego dnia w 1941 odcinku "M jak miłość" skorzysta z okazji i opowie Arturowi więcej o swojej rodzinie, o płycie winylowej, która jest dowodem miłości jej rodziców. Nie trudno będzie zauważyć, że kobieta zatraca się w Arturze, wręcz lekko obsesyjnie zaczyna podchodzić do uczuć do kochanka. Wcześniej przecież deklarowała, że zdaje sobie sprawę, że lekarz nie zostawi żony. Jednak teraz sytuacja się zmieni.

Joanna zapowie walkę o Artura

Przy pożegnaniu w 1941 odcinku "M jak miłość" Artur usłyszy od Joanny deklarację, która może zwalić z nóg. Lekarka nabierze większej pewności siebie i już nie uraczy go tekstami, że wie doskonale, że kochanek wybierze rodzinę. Nastąpi przełom, bo Joanna zapowie, że będzie walczyła o Rogowskiego...

M jak miłość ZWIASTUN. Joanna uprzedzi Artura, że będzie o niego walczyć! Marysia z nią nie wygra