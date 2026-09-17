Na dobre i na złe, odcinek 998: Nina się nie znajdzie! Blanka w więzieniu u Sergia zacznie mu grozić śmiercią. To nie gangster porwał jej córkę - ZDJĘCIA

Gdzie jest Nina? Córka Blanki i Mario w 998 odcinku "Na dobre i na złe" nadal się nie znajdzie!

Poszukiwania Niny nie skończą się w 998 odcinku "Na dobre i na złe"! Niestety roczna dziewczynka porzucona w "Oknie życia" to nie będzie porwana córka Blanki i Mario. Policja nadal będzie szukać dziecka, obserwując przy tym Milewskiego. Bo skoro w przeszłości był gangsterem, to porwanie Niny mogło być częścią planu zemsty jednego z jego wrogów.

W 998 odcinku "Na dobre i na złe" policjanci - Dorota Kowal (Magdalena Wróbel) i Radosław Biegun (Mateusz Lisiecki) - zjawią się w szpitalu w Leśnej Górze i uprzedzą rodziców, że jedna z wersji jest taka, że za zniknięciem Niny stoją dawni "koledzy" Mario, przestępcy, z którymi zadarł, kiedy sfingował swoją śmierć, bo wydał ich policji.

- Albo ty! - krzyknie zdruzgotana Blanka, która zażąda od męża, żeby zostawił ją w spokoju.

- Nie z takimi podejrzeniami, nie z takimi oskarżeniami...

- A czego innego się spodziewasz?!

- Masz rację. Ale chcę, żebyś wiedziała, że jeśli ktokolwiek czegokolwiek ode mnie zażąda... Zrobię wszystko i wszystko oddam... Życie też, bez chwili wahania! - Mario ze łzami w oczach zapewni Blankę, że nie cofnie się przed niczym, by odzyskali córkę.

- A jeśli to zemsta? - zapyta zrozpaczona Blanka.

Głównym podejrzanym Milewskich o porwanie ich córki w 998 odcinku "Na dobre i na złe" będzie Sergio! W końcu odwiedzą Poznańskiego w więzieniu. Tam gdzie posłał go Mario ponad rok temu! Sergio z drwiącym uśmiechem na ustach zapyta małżonków o cel odwiedzin. Od razu wyprze się, że to on stoi za porwaniem Niny.

- Córeczka zaginęła? I myślicie, że to ja? Co wam też przyszło do głowy! Powinienem się chyba obrazić!

- Lepiej się zamknij!

- Grzeczniej... No i zdecydujcie się, czy mam mówić, czy milczeć?

- Mów!

- Dobrze, skoro prosisz… Nie mam z tym nic wspólnego.

- Kłamiesz!

- Nie mogę powiedzieć, że nie odczuwam swego rodzaju satysfakcji...

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Blanka, widząc w 998 odcinku "Na dobre i na złe" okrutne zachowanie bandyty Sergia, znów będzie o krok od wybuchu. Zacznie grozić Poznańskiemu, że nie daruje mu porwania Niny. Wciąż bowiem będzie przekonana, że Sergio kłamie, że któryś z jego ludzi ma jej córkę.

- Jeśli masz cokolwiek wspólnego ze zniknięciem mojej córki, a jej stanie się jakakolwiek krzywda… Zabiję cię! Gdziekolwiek będziesz, znajdę cię i zabiję!!!

- Szacunek… Zawsze wiedziałem, że jesteś moim przeznaczeniem - zadrwi z niej Sergio.

Kiedy 998 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 998 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 23 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Na dobre i na złe. Policja nie odnajdzie córki Blanki i Mario!

Na dobre i na złe ZWIASTUN. Porwanie córki Blanki i powrót Wiktorii do Leśnej Góry

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