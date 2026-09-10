Na dobre i na złe, odcinek 998: Mario odkryje, kto porwał Ninę? To zemsta mafii i gangstera Sergio? - ZDJĘCIA

Porzucona dziewczyna z "Okna życia" to nie będzie Nina w 998 odcinku "Na dobre i na złe"

Od porwania Niny w 998 odcinku "Na dobre i na złe" minie kolejny dzień, ale policjanci - Dorota Kowal (Magdalena Wróbel) i Radosław Biegun (Mateusz Lisiecki) - wciąż nie ustalą, gdzie jest córka Blanki i Mario! Porzucona w "Oknie życia" roczna dziewczynka to nie będzie Nina, więc Blankę czeka kolejne bolesne rozczarowanie. Szczególnie, że dziecko trafi do szpitala w Leśnej Górze pod opiekę Stefana Trettera (Piotr Garlicki).

Poszukiwania Niny póki co w 998 odcinku "Na dobre i na złe" nie przyniosą żadnych rezultatów! Śledczy będą chcieli przesłuchać starszą kobietę, której Blanka pomagała w parku w chwili zniknięcia córki, lecz stan pacjentki gwałtownie się pogorszy. Do tego nie będzie żadnego dowodu na to, że staruszka była w zmowie z porywaczem! Przecież naprawdę potrzebowała pomocy, a Blanka zostawiła Ninę bez opieki, bo zadziała instynktownie, jak lekarka.

Czy to gangster Sergio zlecił porwanie Niny? Mario w 998 odcinku "Na dobre i na złe" na tropie prawdy!

Po oskarżeniach ukochanej Mario w 998 odcinku "Na dobre i na złe" zacznie podejrzewać, że porwanie Niny to zemsta mafii. Wystawił policji gangstera Sergio, Sergiusza Poznańskiego, więc te ma powód, żeby teraz odegrać się na Milewskim! Cały czas mąż Blanki będzie się zadręczał jej słowami, że to wszystko jego wina! Przez to kim był i nadal jest. Zapewni ją jednak, że zrobi wszystko, by odzyskali Ninę.

- Jeśli ktokolwiek czegokolwiek ode mnie zażąda, to zrobię wszystko i jeśli trzeba będzie, życie też oddam...

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Tak przebiegnie wizyta Mario i Blanki w więzieniu u Sergia w 998 odcinku "Na dobre i na złe"

W 998 odcinku "Na dobre i na złe" Mario i Blanka pojadą razem do więzienia na widzenie z Sergiem. Wizyta Milewskich będzie dla gangstera zaskoczeniem. Jakby naprawdę nie wiedział, jaki jest powód ich odwiedzin. Gdy powiedzą mu o porwaniu córki i zażądają odpowiedzi, gdzie jest Nina, co z nią zrobił, Sergio nie będzie krył satysfakcji, że Mario i jego żonę spotkała tak wielka tragedia. Nie poruszy go nawet rozpacz Blanki...

Jednak policjanci nie znajda żadnych dowód na udział Sergia w porwaniu Niny, więc w 998 odcinku "Na dobre i na złe" gangster będzie czysty.

Kiedy 998 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 998 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 23 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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Na dobre i na złe ZWIASTUN. Porwanie córki Blanki i powrót Wiktorii do Leśnej Góry