Na dobre i na złe. Nina znów będzie w niebezpieczeństwie. Blanka powstrzyma Zuzę w ostatniej chwili - ZDJĘCIA

Dwukrotne porwanie Niny w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Milewscy przeżyją deja vu! Wszystko przez to, że nie skończy się wyłącznie na jednym porwaniu Niny, która najpierw zniknie z wózka w trakcie spaceru z Blanką, gdy lekarka rzuci się na pomoc potrzebującej kobiecie. Tyle tylko, że jak wróci, to Niny już nie będzie, a Milewskiej nie uda się jej znaleźć.

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Blanka natychmiast zawiadomi policję, która rozpocznie poszukiwania, a także swojego męża (Marcin Korcz). Jednak Niny wciąż nie uda się odnaleźć. Wówczas zrozpaczona kobieta rzuci się na Mario, gdyż będzie podejrzewać, że to ktoś z jego kryminalnej przeszłości uprowadził im córkę. I nawet odwiedzą aresztowanego Sergiusza (Mateusz Kaczmarek). Ale prawda będzie zupełnie inna!

Tak Zuza spróbuje uprowadzić córkę Blanki w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

Wszystko przez to, że w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach za porwaniem Niny będzie stać nowa koleżanka Blanki, Zuza, tak jak podejrzewali fani serialu! Na szczęście, Milewskim uda się odzyskać córkę, ale wcale nie całą i zdrową, bo dziewczynka będzie wymagać pomocy lekarskiej. Dziecko trafi do Leśnej Góry z zabandażowaną głową, ale to wcale nie będzie koniec koszmaru ani jej, ani jej rodziców.

A to dlatego, że jak pokazał Sławomir Wierzbicki na swojej rolce na Instagramie w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Zuza się nie podda i jeszcze raz spróbuje uprowadzić córkę Blanki ze szpitala w Leśnej Górze. Koleżanka Blanki zakradnie się do sali dziewczynki, po czym wyjmie ją z łóżeczka i zacznie z nią uciekać. Tym bardziej, że ruszy za nią ochroniarz. Tyle tylko, że nie będzie w stanie jej powstrzymać!

Milewska powstrzyma swoją nową koleżankę i odzyska dziecko w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

Ale ostatecznie w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacyjnej Zuza nie wyprowadzi Niny ze szpitala, bo w ostatniej chwili na jej drodze stanie Blanka! Milewska przejmie córkę z rąk porywaczki, która od razu zacznie się tłumaczyć i jej i ochroniarzowi, ale lekarka nie będzie miała zamiaru tego słuchać i odejdzie. A dziewczyna zostanie w rękach ochrony!

Czy w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Zuza w końcu trafi w ręce policji, a koszmar Blanki, Mario i Niny wreszcie się skończy? A może Milewska jednak wybroni swoją koleżankę? Jednak czy zechce znów narażać swoją córkę? Nie wydaje się, bo już podczas wizyty u Sergiusza pokaże, do czego jest zdolna, więc co będzie dopiero, gdy będzie chodziło o prawdziwą porywaczkę, która na wolności wciąż stanowiłaby dla nich niebezpieczeństwo.

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Na dobre i na złe. Porwana Nina odnaleziona w nowym sezonie. Córka Blanki i Mario wyląduje w szpitalu