Na dobre i na złe. Blanka i Mario znów razem w nowym sezonie! Połączy ich choroba Niny - ZDJĘCIA 

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-06-18 15:26

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach choroba Niny (Rita Sobocińska) zjednoczy Blankę (Pola Gonciarz) i Mario (Marcin Korcz). Milewscy zaczną się nawzajem wspierać, dzięki czemu na nowo się do siebie zbliżą, gdy po porwaniu ich córki ich relacje znów się ochłodzą. Ale tylko do czasu, bo po odnalezieniu dziecka w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej wszystko się zmieni, a małżonkowie znów będą tak blisko siebie, jak wcześniej! Czy wrócą do siebie już na dobre? Sprawdź szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Burzliwe relacje Milewskich w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach relacje Milewskich będą zmieniać się jak w kalejdoskopie. Wszystko przez to, że w pierwszym 996 odcinku wciąż pozostaną one napięte, gdy Mario zjawi się w mieszkaniu Blanki ze śladami pobicia. Wówczas żona od razu pomyśli, że jej mąż wrócił do swojej kryminalnej przeszłości i nie uwierzy w jego tłumaczenia, że to efekt treningu kickboxingu. Ale tylko do czasu!

A to dlatego, że wówczas między małżonkami dojdzie do bardzo burzliwej i szczerej rozmowy, w trakcie której wyrzucą sobie, co im leży na sercu. Szczególnie w kontekście zaufania i przemiany Mario, której Blanka nie będzie dostrzegać. A gdy Milewska zrozumie, że mąż będzie miał rację, to wówczas w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej między małżonkami dojdzie do zbliżenia, ale bez planów na przyszłość. I słusznie, bo wtedy znów wszystko się zmieni...

Choroba Niny zbliży Blankę i Mario w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

Wszystko przez to, że w kolejnych odcinkach "Na dobre i na złe" po wakacjach dojdzie do porwania Niny w trakcie spaceru z Blanką! I choć zaalarmowany Mario natychmiast zjawi się na miejscu i zacznie wspierać żonę, to jednak, gdy córka się nie odnajdzie, to Milewska obwini go winą za całą sytuację. Tym bardziej, że będzie podejrzewać, że stoi za tym, ktoś z jego przeszłości. W tej sytuacji relacje małżonków znów się ochłodzą.

Ale po odnalezieniu Niny w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej, której raczej wcale nie porwą ludzie Sergiusza (Mateusz Kaczmarek), a bardziej nowa koleżanka Blanki, Zuza (Aurora Lipartowska). Córka Milewskich wyląduje w szpitalu z obrażeniami głowy i niestety będzie musiała zostać tam na dłużej. I wtedy relacje małżonków kolejny raz zmienią się o 180% stopni, a oni ponownie staną się dla siebie wsparciem.

Milewscy zostaną razem w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach?

Czy zatem po tych wszystkich perypetiach w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Milewscy zdecydują się do siebie wrócić już na dobre? Czy Blanka i Mario będą dalej razem i w końcu stworzą Ninie prawdziwą rodzinę?

A może na widzów "Na dobre i na złe" w nowym sezonie po przerwie wakacyjnej będzie czekał kolejny zwrot akcji i jeszcze trochę minie aż poznają ostateczną odpowiedź co do przyszłości Milewskich, która wcale nie będzie musiała skończyć się happy endem? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

Blanka (Pola Gonciarz) i Mario (Marcin Korcz) z serialu Na dobre i na złe przytulają się, opierając się o siebie. Kobieta ma na sobie biały fartuch medyczny, a mężczyzna pomarańczową kurtkę. Oboje wyglądają na zasmuconych. Więcej o ich losach na Super Seriale.
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Na dobre i na złe. Porwana Nina odnaleziona w nowym sezonie. Córka Blanki i Mario wyląduje w szpitalu

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