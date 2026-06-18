Na dobre i na złe. Blanka i Mario znów razem w nowym sezonie! Połączy ich choroba Niny - ZDJĘCIA 

Burzliwe relacje Milewskich w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach relacje Milewskich będą zmieniać się jak w kalejdoskopie. Wszystko przez to, że w pierwszym 996 odcinku wciąż pozostaną one napięte, gdy Mario zjawi się w mieszkaniu Blanki ze śladami pobicia. Wówczas żona od razu pomyśli, że jej mąż wrócił do swojej kryminalnej przeszłości i nie uwierzy w jego tłumaczenia, że to efekt treningu kickboxingu. Ale tylko do czasu!

A to dlatego, że wówczas między małżonkami dojdzie do bardzo burzliwej i szczerej rozmowy, w trakcie której wyrzucą sobie, co im leży na sercu. Szczególnie w kontekście zaufania i przemiany Mario, której Blanka nie będzie dostrzegać. A gdy Milewska zrozumie, że mąż będzie miał rację, to wówczas w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej między małżonkami dojdzie do zbliżenia, ale bez planów na przyszłość. I słusznie, bo wtedy znów wszystko się zmieni...

Choroba Niny zbliży Blankę i Mario w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

Wszystko przez to, że w kolejnych odcinkach "Na dobre i na złe" po wakacjach dojdzie do porwania Niny w trakcie spaceru z Blanką! I choć zaalarmowany Mario natychmiast zjawi się na miejscu i zacznie wspierać żonę, to jednak, gdy córka się nie odnajdzie, to Milewska obwini go winą za całą sytuację. Tym bardziej, że będzie podejrzewać, że stoi za tym, ktoś z jego przeszłości. W tej sytuacji relacje małżonków znów się ochłodzą.

Ale po odnalezieniu Niny w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej, której raczej wcale nie porwą ludzie Sergiusza (Mateusz Kaczmarek), a bardziej nowa koleżanka Blanki, Zuza (Aurora Lipartowska). Córka Milewskich wyląduje w szpitalu z obrażeniami głowy i niestety będzie musiała zostać tam na dłużej. I wtedy relacje małżonków kolejny raz zmienią się o 180% stopni, a oni ponownie staną się dla siebie wsparciem.

Milewscy zostaną razem w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach?

Czy zatem po tych wszystkich perypetiach w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Milewscy zdecydują się do siebie wrócić już na dobre? Czy Blanka i Mario będą dalej razem i w końcu stworzą Ninie prawdziwą rodzinę?

A może na widzów "Na dobre i na złe" w nowym sezonie po przerwie wakacyjnej będzie czekał kolejny zwrot akcji i jeszcze trochę minie aż poznają ostateczną odpowiedź co do przyszłości Milewskich, która wcale nie będzie musiała skończyć się happy endem? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

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