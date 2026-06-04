Na dobre i na złe. Mario znów będzie gangsterem w następnym sezonie? Pobiją go, a Blanka już mu nie uwierzy

Pobity Mario zjawi się w mieszkaniu Blanki w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach, który TVP2 wyemituje dopiero we wrześniu 2026 roku, widzowie będą świadkami kolejnej konfrontacji Milewskich. Jak podaje swiatseriali.interia.pl Mario zjawi się przed drzwiami mieszkania Blanki akurat, gdy jego żona już będzie miała wychodzić. Ale jej uwagę od razu zwróci wygląd twarzy męża, na której dostrzeże podbite oko i ślady po pobiciu!

Oczywiście, w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Mario od razu zacznie się tłumaczyć, że nieźle oberwał w trakcie treningu kickboxingu, ale żona mu w to uwierzy. A wręcz przeciwnie, gdyż zacznie podejrzewać, że mąż wrócił do swojej gangsterskiej przeszłości i znów wpakował się w kolejne kłopoty.

Milewska nie uwierzy w tłumaczenia męża w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

Tym bardziej, że już w finałowym odcinku "Na dobre i na złe" Blanka odkryła, że Mario zaczął nowy biznes, na którym szybko się wzbogacił. A teraz nagle skończył z obitą twarzą. Oczywiście, lekarce od razu wyda się to podejrzane. Tym bardziej, że wciąż nie będzie ufać swojemu mężowi, a jednocześnie się obawiać, że znów może sprowadzić nią i Ninkę (Rita Sobocińska) poważne niebezpieczeństwo!

Jednak w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Milewski będzie robił wszystko, aby żona mu uwierzyła. Mario pokaże jej nawet kartę klubową, aby tylko uwierzyła w jego wersję. Ale niestety tak się nie stanie, bo Blanka będzie wiedzieć swoje! Zwłaszcza, po tym, co ostatnio widziała i tym, co stanie się teraz.

To będzie już koniec Milewskich w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach?

Wówczas w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach Mario już nie wytrzyma i zacznie wypominać żonie, że robi wszystko, aby zmienić swoje życie i nie wracać do tego, co było, właśnie z uwagi na nią i Ninkę. Milewski przypomni jej o swojej pracy, opiece nad ich wspólną córką i unikaniu nałogów, których Blanka najwidoczniej nie będzie dostrzegać, bo będzie go wciąż będzie w nim widzieć przestępcę, nieważne, co zrobi.

Ale nawet tym w pierwszym 996 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej nie zdoła wpłynąć na żonę, która dalej będzie twierdzić swoje i mówić o szczerości, której sama nie będzie chciała przyjąć. Szczególnie, że właśnie wciąż będzie patrzeć na męża przez pryzmat przeszłości, co on słusznie zdiagnozuje. Jednak póki co Milewska nie będzie umiała inaczej.

Czy w końcu to zrozumie i zaufa mężowi? A może na dobre przekreśli nie tylko ich małżeństwo, ale i rodzinę? Czy Mario będzie miał jeszcze siłę udowadniać jej swoją szczerość i niewinność? A może faktycznie będzie kłamał? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach!

12