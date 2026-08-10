Panna młoda, odcinek 176. Testament zaskakuje, a Beyza wpada w panikę. Intrygi Deryi i Yoncy przybierają na sile

Spis treści
Turecka telenowela "Panna młoda" zadebiutowała w polskiej telewizji w styczniu 2026 roku. Produkowany w 2024 roku nad Bosforem serial, zajął miejsce popularnej "Miłości i nadziei" w ramówce TVP2. Fani produkcji z pewnością zastanawiają się nad kolejnymi losami swoich ulubionych bohaterów. Przedstawiamy streszczenie 176. odcinka, w którym poznamy dalsze perypetie Hancer i Cihana.
Panna młoda odc. 176 - streszczenie. Emisja 20 sierpnia 2026
Zbliża się emisja 176. odcinka serialu "Panna młoda", w którym widzowie zobaczą kolejne zwroty akcji. Engin ujawnia treść kontrowersyjnego testamentu siostry, co wzbudza strach u Beyzy. W międzyczasie Derya i Yonca wymyślają nowy intrygujący plan, a ojciec Sinem poznaje prawdę o Melihu. Dodatkowo Nusret nie kryje swojej złości wobec Beyzy, co zapowiada kolejne konflikty.
PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 1006. Poyraz czeka na miłosne wyznanie Nany. Ona zrobi coś nieoczekiwanego - ZDJĘCIA
Panna młoda - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce?
Turecka produkcja "Panna młoda" to serial o długim stażu, liczący obecnie trzy sezony i imponującą liczbę 325 odcinków. W Polsce, ze względu na standardowy czas trwania odcinków (około 2 godziny), liczba ta ulegnie podwojeniu, co z pewnością przedłuży emisję. Ponieważ serial nadal jest emitowany w Turcji, nie sposób przewidzieć dokładnej liczby odcinków. Z pewnością widzowie w Polsce będą śledzić losy Hancer i Cihana jeszcze przez kilka lat.
Panna młoda - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?
W rolach głównych tureckiego serialu "Panna młoda" zobaczymy Talyę Çelebi, która wcieliła się w postać Hancer, oraz Türkseve grającego Cihana. Poza nimi, na ekranie pojawią się inni znani aktorzy, tacy jak:
- Cemil, w którego postać wcielił się Can Tarakçı,
- Mukadder Develioglu, którą zagrała Betigül Ceylan,
- Gülsüm, w którą wcieliła się Günnur Adıgüzel,
- Yonca, kreowana przez Elif Çapkin,
- Derya, w którą zagrała Ceren Yuksekkaya,
- Sinem, odgrywana przez Sidal Damar,
- Mine, którą zagrała Günes Ebrar Özgül,
- Emir, w którego postać wcielił się Türker Kantar,
- Beyza, odgrywana przez Çisel Kuskan,
- Yasemin, w którą wcieliła się Derya Deniz Değirmenci.
PRZECZYTAJ TEŻ: La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 460: Gregorio dostanie dziecko zmarłej Petry? Romulo i Ricardo będą wstrząśnięci