Panna młoda, odcinek 176. Testament zaskakuje, a Beyza wpada w panikę. Intrygi Deryi i Yoncy przybierają na sile

Turecka telenowela "Panna młoda" zadebiutowała w polskiej telewizji w styczniu 2026 roku. Produkowany w 2024 roku nad Bosforem serial, zajął miejsce popularnej "Miłości i nadziei" w ramówce TVP2. Fani produkcji z pewnością zastanawiają się nad kolejnymi losami swoich ulubionych bohaterów. Przedstawiamy streszczenie 176. odcinka, w którym poznamy dalsze perypetie Hancer i Cihana.

Panna młoda odc. 176 - streszczenie. Emisja 20 sierpnia 2026

Zbliża się emisja 176. odcinka serialu "Panna młoda", w którym widzowie zobaczą kolejne zwroty akcji. Engin ujawnia treść kontrowersyjnego testamentu siostry, co wzbudza strach u Beyzy. W międzyczasie Derya i Yonca wymyślają nowy intrygujący plan, a ojciec Sinem poznaje prawdę o Melihu. Dodatkowo Nusret nie kryje swojej złości wobec Beyzy, co zapowiada kolejne konflikty.

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Panna młoda - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce?

Turecka produkcja "Panna młoda" to serial o długim stażu, liczący obecnie trzy sezony i imponującą liczbę 325 odcinków. W Polsce, ze względu na standardowy czas trwania odcinków (około 2 godziny), liczba ta ulegnie podwojeniu, co z pewnością przedłuży emisję. Ponieważ serial nadal jest emitowany w Turcji, nie sposób przewidzieć dokładnej liczby odcinków. Z pewnością widzowie w Polsce będą śledzić losy Hancer i Cihana jeszcze przez kilka lat.

Panna młoda - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?

W rolach głównych tureckiego serialu "Panna młoda" zobaczymy Talyę Çelebi, która wcieliła się w postać Hancer, oraz Türkseve grającego Cihana. Poza nimi, na ekranie pojawią się inni znani aktorzy, tacy jak:

Cemil, w którego postać wcielił się Can Tarakçı,

Mukadder Develioglu, którą zagrała Betigül Ceylan,

Gülsüm, w którą wcieliła się Günnur Adıgüzel,

Yonca, kreowana przez Elif Çapkin,

Derya, w którą zagrała Ceren Yuksekkaya,

Sinem, odgrywana przez Sidal Damar,

Mine, którą zagrała Günes Ebrar Özgül,

Emir, w którego postać wcielił się Türker Kantar,

Beyza, odgrywana przez Çisel Kuskan,

Yasemin, w którą wcieliła się Derya Deniz Değirmenci.

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