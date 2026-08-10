Barwy szczęścia. Nowe życie Wandy w kolejnym sezonie. To Kasia popchnie ją do ważnej decyzji! 

Wanda nie chciała kandydować. Jaworski podejmie decyzję za nią

Już na starcie nowego sezonu „Barw szczęścia” Wanda dowie się, że została zgłoszona do wyborów na przewodniczącą rady mieszkańców. Krzysztof Jaworski nie zamierza czekać na jej ostateczną decyzję. Nie tylko zgłosi jej kandydaturę, ale zacznie też przekonywać mieszkańców, że właśnie ona powinna objąć tę funkcję. Wanda będzie jednak wyraźnie niezadowolona z tego, że Jaworski zadziałał bez jej zgody.

- Zgłosiłeś moją kandydaturę bez mojej wiedzy? - zapyta go, co cytuje portal światseriali.interia.pl.

Jaworski uzna, że nie było już czasu na dalsze rozważania. - Tu nie było na co czekać. Dziś zebranie. Trzeba było działać.

Kępska nie da się jednak przekonać. Wprost oznajmi, że nie zamierza startować.

- Ja nie wystartuję - stwierdzi Wanda.

Kasia zgłosi Wandę podczas zebrania

Na tym sprawa jednak się nie skończy. Jaworski poinformuje Kasię i Anię, że Wanda wycofała się z wyborów. Kasia przypomni sobie wcześniejszą rozmowę z Kępską. Sama ostrzegała ją przecież, że funkcja przewodniczącej oznacza sporo pracy i odpowiedzialności. Jaworski nie będzie zachwycony takim obrotem spraw. Skoro obiecał mieszkańcom, że będzie kandydat, zacznie szukać rozwiązania. Wanda pojawi się jednak na zebraniu. Kiedy przyjdzie moment wyboru nowego przewodniczącego, Kasia niespodziewanie zabierze głos. To właśnie ona zgłosi kandydaturę Kępskiej.

- Zgłaszam panią Wandę. Super by się nadała - powie.

Wanda może być kompletnie zaskoczona takim obrotem spraw. Tym bardziej że mieszkańcy szybko pokażą, że popierają pomysł Kasi. Pojawią się oklaski, a Jaworski również jasno da do zrozumienia, że zagłosowałby na Kępską.

Wanda wcześniej miała sporo wątpliwości, czy powinna brać na siebie kolejne obowiązki. Tomasz (Jakub Sokołowski) również będzie ją namawiał, by nie zamykała się w dotychczasowym schemacie. Przekona ją, że zaangażowanie w życie innych mieszkańców może być dla niej również szansą na zrobienie czegoś dla siebie. Teraz do Tomasza dołączy Kasia, która w praktyce postawi Wandę przed wyborem. Kępska będzie musiała zdecydować, czy rzeczywiście chce pozostać w swojej strefie komfortu, czy spróbować czegoś nowego i wystartować życie na nowo.