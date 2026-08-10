Hotel Paradise 13. Nowe zasady i 13 tajemniczych kart. Jedna jest wyjątkowa - ZDJĘCIA

Hotel Paradise 13. 13 kart może zmienić wszystko

W nowym sezonie uczestnicy będą musieli uważać nie tylko na swoje relacje, sojusze i decyzje podczas Rajskich Rozdań. Produkcja wprowadziła bowiem Rajskie Tableau, czyli specjalną planszę z trzynastoma kartami. Każda z nich będzie skrywała inną niespodziankę. Niektóre mogą przynieść mieszkańcom przywileje, inne wpłynąć na zasady gry, a jeszcze inne mocno pokrzyżować plany uczestników. Co ważne, przed odkryciem karty nikt nie będzie wiedział, co dokładnie się za nią kryje. Karty będą pojawiały się podczas specjalnych ceremonii, a szczególne znaczenie ma mieć ta oznaczona numerem trzynaście. To właśnie ona ma być najbardziej tajemniczym elementem nowej rozgrywki.

Hotel Paradise 13. Dwie prowadzące zamiast jednej

Zmiany czekają także widzów. W pierwszej części sezonu program poprowadzi Klaudia El Dursi, która przez lata była gospodynią "Hotelu Paradise". Później nastąpi zmiana i jej miejsce zajmie Edyta Zając, znana widzom z 12. edycji. To pierwszy sezon, w którym w trakcie jednej edycji zobaczymy więc dwie prowadzące. Obie będą towarzyszyć mieszkańcom podczas kolejnych etapów gry, w których jedna decyzja może mieć znacznie większe znaczenie niż wcześniej.

Hotel Paradise 13. Rajskie Rozdania i Pandora wracają

Mimo nowych zasad produkcja nie rezygnuje z elementów, które widzowie doskonale znają. W 13. sezonie ponownie pojawią się Rajskie Rozdania, Pandora oraz Rajski Rewanż. Nie zabraknie również pojedynków, które mogą przesądzić o dalszym losie uczestników. Do programu wróci także Rajska Wyrocznia. Mieszkańcy będą mogli zadawać pytania i poznawać odpowiedzi, które mogą wpłynąć na ich decyzje oraz sposób postrzegania innych osób w hotelu. Nowa edycja ma być przy tym wyjątkowo intensywna. Produkcja zapowiada rekordową liczbę gier, randek oraz zwrotów akcji. Uczestnicy będą więc mieli jeszcze więcej okazji, by sprawdzać swoje relacje i jednocześnie walczyć o bezpieczeństwo w programie.

Hotel Paradise 13. Do wygrania 200 tysięcy złotych

Stawka pozostaje wysoka. Na zwycięzców finałowej Ścieżki Lojalności będzie czekać 200 tysięcy złotych. W trakcie pobytu w hotelu uczestnicy będą mogli zdobywać również dodatkowe nagrody finansowe. To oznacza kolejne pokusy i decyzje, które mogą mieć wpływ nie tylko na relacje między mieszkańcami, ale także na ich strategię. W "Hotelu Paradise" pieniądze od początku są jednym z najważniejszych elementów gry, a w 13. edycji okazji do ich zdobycia ma być jeszcze więcej.

Hotel Paradise 13. Kiedy premiera?

Na nową edycję "Hotelu Paradise" nie trzeba będzie długo czekać. Pierwsze dwa odcinki zostaną pokazane w weekend, 29 i 30 sierpnia o godzinie 20:55. Co więcej, będzie to wyjątkowa premiera, ponieważ oba odcinki zostaną wyemitowane jednocześnie na antenach TVN i TVN7. Od kolejnego tygodnia program wróci już do stałego harmonogramu. Odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:00 na TVN7. "Hotel Paradise 13" będzie można oglądać również online.