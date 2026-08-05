Hotel Paradise 13. Produkcja ujawnia pierwszych uczestników! Kto zamieszka w rajskiej willi?

Hotel Paradise 13 coraz bliżej. Produkcja pokazuje zajawki pierwszych uczestników

13. edycja "Hotelu Paradise" została nagrana zimą w Tajlandii, a jej premiera odbędzie się już pod koniec sierpnia. Widzowie ponownie zobaczą grupę singli, którzy na kilka tygodni odetną się od codziennego życia i zamieszkają w rajskiej willi, gdzie będą budować relacje, rywalizować w konkurencjach i walczyć o pozostanie w grze. Zanim jednak poznamy wszystkich mieszkańców hotelu, produkcja postanowiła stopniowo podgrzewać atmosferę. Na oficjalnych profilach programu pojawiły się pierwsze zajawki uczestników nowego sezonu.

Kim są nowi uczestnicy "Hotelu Paradise"?

Jak co roku, twórcy programu nie zdradzają od razu pełnych sylwetek nowych mieszkańców hotelu. W krótkich materiałach można dostrzec jedynie fragmenty postaci, sylwetki czy charakterystyczne ujęcia, które mają rozbudzić ciekawość widzów. Na razie nie poznaliśmy jeszcze imion, wieku ani zawodów uczestników. To sprawia, że fani już próbują zgadywać, kto pojawi się w rajskiej willi i jakie osobowości tym razem zawalczą o względy pozostałych singli.

Miłość czy gra? O to ponownie będą walczyć uczestnicy

Nie jest tajemnicą, że do "Hotelu Paradise" trafiają osoby z bardzo różnym nastawieniem. Część uczestników liczy na znalezienie prawdziwego uczucia i stworzenie relacji, która przetrwa również po zakończeniu programu. Inni od początku skupiają się przede wszystkim na grze i chcą jak najdłużej utrzymać się w hotelu.

Jak będzie w 13. edycji? Odpowiedź widzowie poznają już wkrótce. Na razie produkcja jedynie uchyla rąbka tajemnicy, stopniowo prezentując kolejne zapowiedzi nowych mieszkańców rajskiej willi. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach poznamy pierwsze nazwiska uczestników, którzy spróbują swoich sił w nowym sezonie "Hotelu Paradise".