Farma 6. Szymon ogłosił wielki koniec. Tak ekspert pożegnał się z planem zdjęciowym - ZDJĘCIA

Szymon Karaś odchodzi z programu Farma?

Najnowsza publikacja Szymona Karasia mogła wywołać niepokój wśród miłośników programu "Farma". Ekspert reality show oficjalnie pożegnał się z planem zdjęciowym, potwierdzając tym samym zakończenie prac nad 6. sezonem hitu Polsatu. Nie oznacza to jednak, że Karaś całkowicie rezygnuje z udziału w formacie, a jedynie zamyka pewien etap produkcji. Szymon odgrywa kluczową rolę w życiu gospodarstwa, służąc uczestnikom wsparciem w codziennych obowiązkach, oceniając ich postępy i interweniując w sytuacjach kryzysowych.

Szymon z Farmy zdradza kulisy. "Wiem, co się tutaj wydarzyło!"

Gdy kamery zgasły, Szymon postanowił uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć o swojej pracy za kulisami. Za pośrednictwem Instagrama podzielił się kilkoma fotografiami, kierując jednocześnie słowa wdzięczności do całej ekipy produkcyjnej zaangażowanej w tworzenie programu.

„Można powiedzieć,że nagrania 6 edycji @farmapolsat to już historia!☺️ Ja już wiem co się tutaj wydarzyło!🫣👨‍🌾A Wam pozostaje poczekać aż będziecie mogli zobaczyć co się działo na farmie gdy tylko będzie emisja w tv. Dziękuję oczywiście całej ekipie @constantinentertainment_polska oraz @polsatofficial za te zmagania podczas nagrań.Jesteście najlepsi!😊 Wrzucam Wam kilka zdjęć z planu i mam nadzieję,że z niecierpliwością czekacie na ten kolejny - 6 sezon!!! Do zobaczenia!!! #farma #plan #realityshows”

6. sezon programu Farma coraz bliżej. Kto wystąpi?

Oświadczenie Szymona to kolejny dowód na to, że nagrania do nowej edycji dobiegły końca. Wcześniej siostry Krawczyńskie podzieliły się informacją o zakończeniu 60-dniowego okresu zdjęciowego, zdradzając również, że znają już skład finałowej trójki. W nadchodzącym sezonie w rolę prowadzących ponownie wcielą się Marcelina Zawadzka oraz Ilona i Milena Krawczyńskie, podczas gdy nad prawidłowym funkcjonowaniem gospodarstwa czuwać będą Szymon Karaś i Beata Oleszek.

Mimo że tożsamość nowych uczestników jest już znana twórcom programu, widzowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Premierowe odcinki zadebiutują na antenie Polsatu dopiero jesienią. Wtedy też przekonamy się, jakich emocji, konfliktów i nieoczekiwanych zwrotów akcji dostarczą nam nowi mieszkańcy farmy.