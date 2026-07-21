Maria Prokop poprowadzi nowy program Polsatu „Wielka Miłość w Małym Mieście”. To będzie jej telewizyjny debiut

Maria Prokop prowadzącą „Wielkiej Miłości w Małym Mieście”

Nowy program Polsatu „Wielka Miłość w Małym Mieście” coraz bliżej. Stacja ogłosiła, że prowadzącą produkcji została Maria Prokop. To dla niej wyjątkowy moment, ponieważ będzie to jej telewizyjny debiut w roli gospodyni programu.

W nowym reality show Maria będzie towarzyszyć uczestnikom, którzy zdecydowali się otworzyć na miłość i dać sobie szansę na stworzenie prawdziwej relacji. Jej zadaniem będzie wspieranie bohaterów podczas tej wyjątkowej drogi oraz towarzyszenie im w najważniejszych momentach.

Kim jest Maria Prokop?

Maria Prokop od lat związana jest z pracą blisko ludzi i ich historii. Po kilkunastu latach spędzonych w korporacji zdecydowała się na zmianę i postawiła na działalność, która daje jej więcej kontaktu z drugim człowiekiem.

Dziś prowadzi zajęcia jogi, organizuje spotkania oraz wyjazdy dla kobiet, a także rozwija swoją działalność w mediach społecznościowych. Jak sama podkreśla, najważniejsze są dla niej rozmowy, emocje i możliwość poznawania wyjątkowych historii.

- Najbardziej poruszają mnie ludzie i ich historie. Wierzę w prawdziwą miłość, a ten program daje uczestnikom odwagę, by otworzyć nowy rozdział w swoim życiu. Jestem szczęśliwa, że mogę być częścią tej historii. To dla mnie wielka radość i nowe wyzwanie. Nie mogę doczekać się spotkań z uczestnikami. Chcę być dla nich wsparciem, dodawać im odwagi i razem z nimi przeżyć tę wyjątkową przygodę - mówi Maria.

„Wielka Miłość w Małym Mieście” pokaże historie ludzi szukających szczęścia

Nowa produkcja Polsatu ma być czymś więcej niż klasycznym programem randkowym. „Wielka Miłość w Małym Mieście” połączy elementy reality show i dokumentu obyczajowego, pokazując historie osób, które chcą znaleźć bliskość, zrozumienie i partnera na przyszłość. W programie bohaterowie z mniejszych miejscowości spróbują otworzyć się na nowe relacje i przekonać się, czy właśnie tam czeka na nich wielkie uczucie. Premiera programu zaplanowana jest na wiosnę 2027 roku w Polsacie.