Hotel Paradise 13. Bartek Pankowski i Aleksandra Kulików Rajskimi Reporterami! To oni zdradzą kulisy nowego sezonu

Hotel Paradise 13. Bartek Pankowski i Aleksandra Kulików nowymi Rajskimi Reporterami

Produkcja "Hotelu Paradise" po raz kolejny przygotowała dla widzów dodatkową porcję materiałów zza kulis. W 13. edycji programu pojawią się nowi Rajscy Reporterzy, którzy będą odpowiedzialni za rozmowy z uczestnikami, zakulisowe relacje oraz materiały publikowane w mediach społecznościowych.

Tym razem tę rolę otrzymali Bartek Pankowski oraz Aleksandra Kulików. Oboje nie są nowymi osobami dla fanów formatu. Wcześniej sami próbowali swoich sił w rajskiej willi i doskonale wiedzą, jak wygląda gra o uczucia, emocje oraz pozostanie w programie.

Bartek Pankowski wraca do Hotelu Paradise po 8. edycji

Bartek Pankowski dał się poznać widzom w 8. sezonie "Hotelu Paradise". Jego udział w programie wzbudzał emocje, a uczestnik szybko został zapamiętany przez fanów reality show. Chociaż nawiązał gorącą znajomość z Adą, ich zażyłość nie przetrwała próby czasu. Na co dzień Bartek zajmuje się treningami personalnymi. Teraz ponownie pojawi się w świecie "Hotelu Paradise", jednak tym razem nie jako mieszkaniec willi walczący o relację i finał, ale osoba, która będzie mogła obserwować wydarzenia z zupełnie innej perspektywy. Jako Rajski Reporter będzie miał okazję rozmawiać z uczestnikami, komentować najważniejsze wydarzenia oraz pokazywać widzom to, czego nie zobaczą w regularnych odcinkach.

Aleksandra Kulików z 11. edycji Hotelu Paradise także wraca do programu

Drugą Rajską Reporterką została Aleksandra Kulików, którą widzowie poznali podczas 11. edycji "Hotelu Paradise". Jej udział w programie również dostarczył fanom wielu emocji. Na co dzień jest artystką – malarką, tatuatorką i tancerką. Sztuka od lat jest ważną częścią jej życia. Teraz Aleksandra powróci do formatu w nowej roli. Wspólnie z Bartkiem będzie zaglądać za kulisy 13. sezonu i przedstawiać dodatkowe materiały dla osób, które chcą wiedzieć jeszcze więcej o życiu uczestników poza samymi odcinkami.

Hotel Paradise 13. Kiedy premiera nowego sezonu?

13. edycja "Hotelu Paradise" została już nagrana. Uczestnicy ponownie zamieszkali w rajskiej lokalizacji w Tajlandii, gdzie walczyli o przetrwanie w programie, budowali relacje i mierzyli się z kolejnymi decyzjami podczas Rajskich Rozdań oraz Pandor.Nowy sezon przyniesie również kilka zmian. Widzowie zobaczą nie tylko nowych mieszkańców willi, ale także zmianę prowadzącej. Początkowo na plan wróciła Klaudia El Dursi, jednak ostatecznie część sezonu poprowadzi Edyta Zając.

"Hotel Paradise 13" wystartuje w weekend 29 oraz 30 sierpnia 2026 roku o godz. 20.55.