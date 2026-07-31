Marcelina Zawadzka szczerze o szóstej edycji „Farmy”. Widzowie nawet nie domyślają się tych problemów

Co działo się na planie 6. sezonu „Farmy”? Marcelina Zawadzka zdradza szczegóły

Zakończył się etap zdjęciowy do kolejnej serii popularnego reality show Polsatu. Twórcy programu przez pełne dwa miesiące nagrywali materiał do nowej „Farmy”, a gospodynie formatu razem z bohaterami spędziły na planie mnóstwo czasu, by przygotować odcinki dla telewidzów. Po powrocie do domu Marcelina Zawadzka podzieliła się w sieci wrażeniami i pokazała, jak w rzeczywistości wyglądał proces tworzenia szóstej odsłony show. Prezenterka zamieściła w internecie fotografie zza kulis i zrelacjonowała okres pracy przy tej telewizyjnej produkcji.

Długie dojazdy i dwumiesięczna praca. Wyzwania Marceliny Zawadzkiej

Prezenterka otwarcie stwierdziła, że najnowszy sezon był dla niej niezwykle ważnym przeżyciem. Wyznała przy okazji, że poważną trudność stanowiły nie tylko same chwile przed kamerą, ale też codzienne dojazdy na miejsce realizacji zdjęć.

60 dni nagrywania 6. sezonu @farmapolsat już za nami! 🤯🌾 Powiem Wam, że sama nie wiem, kiedy to minęło! Pewnie większość z Was nie wie, ale za każdym razem dojeżdżałam na plan ponad 300 km w jedną stronę, prosto z mojego lasu. 🌲✨ I wiecie co? Nie zamieniłabym tego na nic innego. Czuję ogromną wdzięczność, że jako świeżo upieczona mama (no dobrze… może już nie taka świeżo upieczona, bo mój bobo ma już 21 miesięcy! 😅 Jak? Kiedy to zleciało?!) mogłam połączyć macierzyństwo z pracą. ❤️ A Wy kochani, szykujcie się… bo ta edycja będzie naprawdę szokująca! 🔥 Jak myślicie, czym nowym zaskoczy Was Farma? 👀

Ogromne zaskoczenia w nowej „Farmie”. Słowa Marceliny Zawadzkiej rozbudzają ciekawość

Gospodyni show podkreśliła, że bycie częścią tej produkcji to szereg trudności, które jednak wynagradza jej ogromna radość z wykonywanej pracy. W opublikowanym poście odniosła się też do kwestii łączenia obowiązków zawodowych na planie z wychowywaniem dziecka. W kolejnej odsłonie popularnego reality show obok Marceliny Zawadzkiej pojawią się znów siostry Milena i Ilona Krawczyńskie, a rolników wspierać będą Szymon Karaś oraz Beata Oleszek.